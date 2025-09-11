Industria Kielce - Kolstad Handball. Relacja live i wynik na żywo

Czas na najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe piłkarzy ręcznych. Industria Kielce Ligę Mistrzów rozpoczyna od domowego spotkania z Kolstad Handball.

Oba zespoły już trzeci sezon z rzędu znalazły się w tej samej grupie. Na cztery do tej pory bezpośrednie starcia wszystkie padły łupem drużyny prowadzonej przez Tałanta Dujszebajewa.

Zarówno Industria, jak i Kolstad rozpoczęły już zmagania na krajowym podwórku. Kielczanie są niepokonani: zremisowali w meczu o Superpuchar Polski z ORLEN Wisłą Płock, a po trofeum sięgnęli po dogrywce, w lidze natomiast zwyciężyli z Netland MKS-em Kalisz i PGE Wybrzeże Gdańsk. Duńczycy z kolei w REMA 1000-ligaen odnieśli wiktorie z Bergen i Fjellhammer.

Relacja live i wynik na żywo meczu Industria Kielce - Kolstad Handball na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.