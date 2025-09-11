Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim w tym roku gości Liverpool. Do rywalizacji w kategorii 57 kg przystąpiła nasza największa nadzieja medalowa - wicemistrzyni olimpijska z Paryża Julia Szeremeta.

Polka w drabince turniejowej była rozstawiona, dzięki czemu w eliminacjach miała wolny los. Na ring weszła od 1/8 finału, gdzie pokonała Chinkę Yan Cai.

W ćwierćfinale Szeremeta mierzyła się z Kazaszką Kariną Ibragimovą. Starcie było niezwykle zaciętej, ale ostatecznie po werdykcie sędziów z wiktorii cieszyła się Polka, która tamtym triumfem zapewniła sobie medal tegorocznego czempionatu.

Szeremeta z pewnością ma ochotę na więcej niż brąz. Już 12 września zawalczy o finał mistrzostw. Jej przeciwniczką będzie Kolumbijka Valeria Arboleda Mendoza.

Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza. Jaki wynik walki na MŚ w boksie? Kto wygrał?

Jaki był wynik walki Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza na MŚ w boksie? To pytanie zadają sobie fani boksu w naszym kraju. Walka Szeremeta - Valeria Mendoza odbędzie się 12 września o godzinie 19:00. O werdykcie potyczki poinformujemy od razu po jej zakończeniu. Na naszym portalu dostępna do obejrzenia będzie również cała walka Szeremety z Arboledą Mendozą.