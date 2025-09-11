Kaczmarska - Talipova. Wynik walki na MŚ w boksie. Kto wygrał?

Sporty walki

Agata Kaczmarska - Yeldana Talipova to półfinałowa walka na mistrzostwach świata w boksie. Jaki był wynik walki Agata Kaczmarska - Yeldana Talipova na MŚ w boksie? Kto wygrał?

fot. PAP

Trzy Polki staną przed szansą na awans do finałów mistrzostw świata w boksie 2025. W piątek w Liverpoolu zobaczymy Julię Szeremetę, Anetę Rygielską oraz Agatę Kaczmarską.

 

Kaczmarska, która rywalizuje w kategorii powyżej 80 kg, w ćwierćfinale dość niespodziewanie pokonała mistrzynię świata Chinkę Yilian Zhan. W półfinale czeka na nią zawodniczka z Kazachstanu Yeldana Talipova.

 

Jaki był wynik walki Agata Kaczmarska - Yeldana Talipova na MŚ w boksie? To pytanie zadają sobie fani boksu w naszym kraju. Walka Kaczmarska - Talipova odbędzie się 12 września o godzinie 20.15. O werdykcie potyczki poinformujemy od razu po jej zakończeniu. Na naszym portalu dostępna do obejrzenia będzie również cała walka Kaczmarska - Talipova.

IM, Polsat Sport
BOKSSPORTY WALKI
