Kolejny hit transferowy w Ekstraklasie! Jagiellonia ze wzmocnieniem

Julian CieślakPiłka nożna

Kamil Jóźwiak został nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok. Skrzydłowy podpisał z "Dumą Podlasia" dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok. Polak nie będzie mógł jednak wystąpić w Lidze Konferencji.

Kolejny hit transferowy w Ekstraklasie! Jagiellonia ze wzmocnieniem
fot. PAP
Kamil Jóźwiak piłkarzem Jagiellonii Białystok

Ostatnie półtora roku Kamil Jóźwiak spędził w Granadzie, gdzie w tym czasie rozegrał 31 spotkań i zanotował dwie asysty. Hiszpański klub po zakończeniu minionego sezonu nie zdecydował się jednak przedłużyć kontraktu z 27-latkiem.

 

ZOBACZ TAKŻE: Dramat na treningu Boavisty. Nie żyje 7-letni piłkarz

 

Jóźwiak pozostawał bez klubu od 1 lipca. Teraz jego przyszłość wyjaśniła się. Skrzydłowy trafił do Jagiellonii Białystok, z którą podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o 12 miesięcy.

 

Polak z pewnością będzie solidnym wzmocnieniem "Dumy Podlasia". Nie wystąpi jednak w Lidze Konferencji, ponieważ jest już za późno na korygowanie listy zgłoszeń do tych rozgrywek.

Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAJAGIELLONIA BIAŁYSTOKKAMIL JÓŹWIAKPIŁKA NOŻNAPKO BP EKSTRAKLASA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Albania - Łotwa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 