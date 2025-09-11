Kolejny hit transferowy w Ekstraklasie! Jagiellonia ze wzmocnieniem

Ostatnie półtora roku Kamil Jóźwiak spędził w Granadzie, gdzie w tym czasie rozegrał 31 spotkań i zanotował dwie asysty. Hiszpański klub po zakończeniu minionego sezonu nie zdecydował się jednak przedłużyć kontraktu z 27-latkiem.

Jóźwiak pozostawał bez klubu od 1 lipca. Teraz jego przyszłość wyjaśniła się. Skrzydłowy trafił do Jagiellonii Białystok, z którą podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o 12 miesięcy.

Polak z pewnością będzie solidnym wzmocnieniem "Dumy Podlasia". Nie wystąpi jednak w Lidze Konferencji, ponieważ jest już za późno na korygowanie listy zgłoszeń do tych rozgrywek.