Konflikt w Barcelonie, zrobiło się nerwowo. Zawodnicy musieli zareagować

Jak podaje Radio Catalunya, konflikt zaostrzył się już podczas azjatyckiego tournée w Korei przed rozpoczęciem aktualnego sezonu La Ligi. W czasie jednej z sesji treningowych Gavi ostrym wślizgiem potraktował Fermina, co wywołało zdziwienie sporej części drużyny, gdyż mogło to spowodować poważną kontuzję pomocnika.

Druga sytuacja miała miejsce kilka dni później, już w Hiszpanii, po udanym dla klubu wyjeździe do Azji. Na treningu doszło do sytuacji, w której Gavi popchnął Fermina. Tym razem, 22-latek odpowiedział na napór swojego kolegi z zespołu i doszło między nimi do ostrej kłótni. Reagować musieli liderzy "Dumy Katalonii", m.in. Raphinha i Araujo, aby zminimalizować napięcie między zawodnikami.

Podczas letniego okna transferowego hiszpańskie media mówiły o możliwym odejściu Fermina Lopeza. Pojawiły się sugestie, że Gavi może naciskać na sprzedaż starszego o rok piłkarza. Na taki obrót spraw nie zgodził się jednak Hansi Flick, który widzi zawodnika w swoim zespole.

Do sztabu niemieckiego szkoleniowca niedawno dołączył były zawodnik Barcelony - Thiago Alcantara, który będzie pełnił rolę asystenta trenera. Hiszpański pomocnik jest wychowankiem La Masii, więc dobrze zna tamtejsze środowisko. Dlatego też może być ważnym punktem w szatni, który będzie miał pozytywny wpływ na piłkarzy, zapobiegając jednocześnie wszelkim konfliktom i napięciom.

MR, Polsat Sport