Już od dłuższego czasu wypowiedzi Romana i Jakuba Koseckich w mediach wzbudzają sporo emocji. Teraz ten rozpoznawalny duet będzie mógł podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi bieżących spraw w specjalnym programie "Kosa na Kosę", który od września debiutuje na sportowych antenach Polsatu.

Drugi odcinek „Kosy na Kosę” skupi się na ostatnich występach polskiej kadry. Podopieczni selekcjoner Jana Urbana podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej zremisowali z Holandią oraz wygrali z Finlandią rozbudzając emocje fanów oraz ekspertów – w tym Romana i Jakuba Koseckich.

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

