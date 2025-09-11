Kosa na Kosę. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

"Kosa na Kosę" to nowy program Polsatu Sport. Swoimi przemyśleniami na temat bieżących spraw będą dzielić się Roman i Jakub Koseccy. Transmisja drugiego odcinka programu "Kosa na Kosę" w piątek w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Kosa na Kosę. Transmisja TV i stream online
Fot. Polsat Sport
Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Już od dłuższego czasu wypowiedzi Romana i Jakuba Koseckich w mediach wzbudzają sporo emocji. Teraz ten rozpoznawalny duet będzie mógł podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi bieżących spraw w specjalnym programie "Kosa na Kosę", który od września debiutuje na sportowych antenach Polsatu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Chelsea z 74 zarzutami! Wszystko związane z rosyjskim miliarderem

 

Drugi odcinek „Kosy na Kosę” skupi się na ostatnich występach polskiej kadry. Podopieczni selekcjoner Jana Urbana podczas wrześniowej przerwy reprezentacyjnej zremisowali z Holandią oraz wygrali z Finlandią rozbudzając emocje fanów oraz ekspertów – w tym Romana i Jakuba Koseckich.

 

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KOSA NA KOSĘPIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Niemcy - Irlandia Północna. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 