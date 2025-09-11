- Przed nami jest niezwykle wymagające spotkanie, nasz rywal to drużyna mająca realne szanse na awans do Final Four – powiedział trener Orlen Wisły Xavi Sabate.

Orlen Wisła i Pick Szeged po raz ostatni zmierzyły się w sezonie 2018/19. Przez ostatnie trzy lata, w Lidze Mistrzów „Nafciarze” rywalizowali o punkty, z różnym skutkiem, z mistrzem Węgier Veszprem.

W tym sezonie, po raz pierwszy od sześciu lat, mistrz Polski i wicemistrz Węgier spotkają się w Pick Arena. Mimo tego, że dawno obie ekipy nie miały okazji się zmierzyć, trener Xavi Sabate dobrze zna zalety rywala.

- Szeged to zespół, w którym przed tym sezonem doszło tylko do jednej zmiany kadrowej. To drużyna mająca realne szanse na awans do Final4. W poprzednich rozgrywkach była o krok od ćwierćfinału, odpadając dopiero po zaciętej rywalizacji z Barceloną - powiedział Sabate przed wylotem na Węgry.

Relacja live i wynik na żywo meczu OTK Bank-Pick Szeged - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.