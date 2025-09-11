MŚ siatkarzy 2025 terminarz. Mecze, godziny, mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn

Siatkówka

MŚ siatkarzy 2025 terminarz, czyli kiedy są mecze mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn? Jakie są godziny MŚ w siatkówkę 2025? Sprawdź poniżej terminarz mistrzostw świata siatkarzy 2025.

MŚ siatkarzy 2025 terminarz. Mecze, godziny, mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn
fot. Cyfrasport
MŚ siatkarzy 2025 terminarz. Mecze, godziny, mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn

Mistrzostwa świata siatkarzy są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

 

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

 

Zmagania rozpoczną się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Reprezentacja Polski zagra w grupie B. W meczach pierwszej części turnieju podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają kolejno z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września).

MŚ siatkarzy 2025 terminarz. Mecze, godziny

12 września

 

13:00 Filipiny - Tunezja

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Najbardziej efektowne ataki w MŚ siatkarzy 2022
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 