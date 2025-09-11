MŚ siatkarzy 2025 terminarz. Mecze, godziny, mistrzostwa świata w siatkówce mężczyzn
MŚ siatkarzy 2025 terminarz, czyli kiedy są mecze mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn? Jakie są godziny MŚ w siatkówkę 2025? Sprawdź poniżej terminarz mistrzostw świata siatkarzy 2025.
Mistrzostwa świata siatkarzy są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.
MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?
Zmagania rozpoczną się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Reprezentacja Polski zagra w grupie B. W meczach pierwszej części turnieju podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają kolejno z Rumunią (13 września), Katarem (15 września) oraz Holandią (17 września).
MŚ siatkarzy 2025 terminarz. Mecze, godziny
12 września
13:00 Filipiny - Tunezja