MŚ w boksie: Polki walczą o medale! Gdzie obejrzeć? Plan transmisji i stream online
Mistrzostwa świata w boksie wchodzą w decydujące fazy. W najlepszej czwórce zameldowały się trzy reprezentantki Polski: Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Agata Kaczmarska. Wszystkie są tym samym pewne brązowego medalu, jednak ich aspiracje są zdecydowanie większe. Gdzie oglądnąć półfinałowe walki Polek na mistrzostwach świata w boksie? Transmisja w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.
Polski boks olimpijski kobietami stoi. W półfinałach mistrzostw świata w Liverpoolu znalazły się trzy nasze rodaczki: Julia Szeremeta (57 kg), Aneta Rygielska (60 kg) oraz Agata Kaczmarska (80+ kg).
Wszystkie Biało-Czerwone są tym samym pewne brązowego medalu czempionatu globu. Cała trójka ma jednak ochotę na więcej, a do ringu ponownie wejdzie już 12 września.
Szeremeta o awans do wielkiego finału powalczy z Kolumbijką Valerią Arboledą Mendozą, Rygielska zmierzy się z Chinką Yang Chengyu, natomiast Kaczmarska podejmie rękawice przeciwko Kazaszce Yeldanie Talipovej.
Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć półfinały z udziałem Polek? Kiedy walki Polek?
Transmisje walk półfinałowych z udziałem trzech Polek 12 września w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.
60 kg: Aneta Rygielska - Yang Chengyu - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (16:15)
57 kg: Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (19:00)
80+ kg: Agata Kaczmarska - Yeldana Talipova - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (20:15)