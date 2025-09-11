MŚ w lekkoatletyce Tokio 2025. Klasyfikacja medalowa. Ile medali zdobyła Polska?
MŚ w lekkoatletyce tym razem rozgrywane są w japońskim Tokio. Klasyfikacja medalowa mistrzostw świata Tokio 2025 - jak wygląda? Ile medali zdobyła Polska na MŚ w Tokio?
W mistrzostwach świata w Tokio wystąpi 62 polskich lekkoatletów - 36 kobiet i 26 mężczyzn. Impreza potrwa do 21 września.
Na czele polskiej reprezentacji są trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk oraz biegająca na 400 m Natalia Bukowiecka.
Tokio po raz drugi będzie gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata. W 1991 roku Polacy zdobyli jeden medal - złoto w maratonie wywalczyła Wanda Panfil.
Klasyfikacja medalowa MŚ w lekkoatletyce Tokio 2025 dostępna na oficjalnej stronie zawodów.