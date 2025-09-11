Nieudane kwalifikacje Polek

Weronika Antczak i Justyna Czupryniak przystąpiły do kwalifikacji turnieju VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika. W sesji porannej czwartkowej rywalizacji zmierzyły się z litewskim duetem Arianą Rudkovskają i Skalve Krizanauskaite.

Faworytkami spotkania były Litwinki sklasyfikowane jako “jedynka” na liście startowej eliminacji. Dla porównania polskie zawodniczki były ostatnią drużyną w tym zestawieniu.

Różnicę poziomów dość mocno odzwierciedlił wynik spotkania rozegranego na Plaży Wilanów. Biało-czerwone oba sety przegrały odpowiednio do 9 i do 13. Jak wspomniała po meczu Weronika Antczak na wynik wpływ miała liczba błędów własnych oraz niewykorzystane szanse.

Mimo przegranej oraz zakończenia udziału w turnieju polskie zawodniczki cieszą się z możliwości wzięcia udziału w zawodach. – Jest to nasze kolejne doświadczenie w międzynarodowym turnieju - powiedziała Justyna Czupryniak. - To doświadczenie na pewno będzie procentować w przyszłych sezonach. Fajnie jest pograć z jakąś parą międzynarodową. Dla nas to na pewno super turniej i super przygoda - dodała Weronika Antczak.

Dla polskich siatkarek turniej VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika był zakończeniem tegorocznego sezonu plażowego. - Ten sezon zakończyłyśmy bardzo dobrym wynikiem, bo piątym miejscem w finałach mistrzostw Polski. Cały sezon był dość wyrównany, więc jesteśmy zadowolone - powiedziała Czupryniak. Jak dodała zawodniczka Polki przez najbliższe miesiące będą przygotowywać się do kolejnego sezonu.

Przegrana Weroniki Antczak i Justyny Czupryniak nie oznacza końca występów polskich duetów w Warszawie. W turnieju głównym, który wystartuje w piątek, udział zapewniony mają już cztery drużyny z naszego kraju. Mianowicie: Urszula Łunio i Natalia Okła, Marta Łodej i Julia Kielak, Justyna Łukaszewska i Aleksandra Zdon oraz Zuzanna Rapczyńska i Amelia Panek. One zmagania rozpoczną w piątek.

