Dotychczas drużyny z Jaworzna i ze Świdnika mierzyły się ze sobą w ramach rozgrywek pierwszej ligi sześciokrotnie. Wszystkie spotkania wygrała Avia i tylko w jednym z tych starć straciła więcej niż jednego seta.

W sezonie 2024/2025 świdniczanie na własnym boisku wygrali 3:1, natomiast na wyjeździe zwyciężyli 3:2.

W całych rozgrywkach wyżej uplasowała się jednak ekipa z Jaworzna, która awansowała do play-off, w ćwierćfinale dość nieoczekiwanie pokonała Lechię Tomaszów Mazowiecki i zakończyła zmagania na czwartej pozycji. Avia zajęła dziewiąte miejsce.

Siódmy w historii mecz MCKiS-u Jaworzno z PZL Leonardo Avią Świdnik w pierwszej lidze rozpocznie nowy sezon klubowy w Polsce.

Relacja live i wynik na żywo meczu MCKiS Jaworzno - PZL Leonardo Avia Świdnik na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

GW, Polsat Sport