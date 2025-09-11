Polacy na MŚ w lekkoatletyce 2025. Terminarz, program, godziny. Kiedy startują w Tokio?
13 września ruszają MŚ w lekkoatletyce 2025. W tym roku zawody odbędą się w Tokio. Kiedy startują Polacy? O której godzinie starty Polaków na mistrzostwach świata w Tokio?
Tokio po raz drugi będzie gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata.
Cztery lata temu w Tokio odbyły się igrzyska olimpijskie, a polscy lekkoatleci zdobyli wówczas 9 medali - cztery złote, dwa srebrne, trzy brązowe. W 2024 roku w Paryżu nasi reprezentanci zdobyli w konkurencjach lekkoatletycznych jeden - brązowy krążek.
W tym roku o medale powalczy 62 reprezentantów Polski.
Polacy na MŚ w lekkoatletyce 2025. Kiedy? O której godzinie?
Dzień 1 – sobota (13.09)
01:00 Chód na 35 km - mężczyźni (Maher Ben Hlima)
01:00 Chód na 35 km – kobiety (Agnieszka Ellward, Katarzyna Zdziebło)
02:00 Rzut dyskiem - kobiety – eliminacje (Daria Zabawska)
03:55 Pchnięcie kulą - mężczyźni – eliminacje (Konrad Bukowiecki)
04:40 Sztafeta 4x400 m - miksty – eliminacje (reprezentacja Polski)
11:15 Skok w dal – kobiety – eliminacje (Nikola Horowska, Anna Matuszewicz)
11:50 Skok o tyczce - mężczyźni – eliminacje (Piotr Lisek)
11:55 100 m – kobiety – eliminacje (Ewa Swoboda)
12:50 1500 m – kobiety – eliminacje (Klaudia Kazimierska, Weronika Lizakowska)
14:10 Pchnięcie kulą – mężczyźni – finał (ew. Konrad Bukowiecki)
15:20 Sztafeta 4x400 m – miksty – finał (ew. reprezentacja Polski)