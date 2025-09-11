Polska - Wielka Brytania w Pucharze Davisa. Kiedy mecze? O której godzinie?
Pojedynek Tomasza Berkiety (WKT Mera Warszawa) z 34. w rankingu ATP Cameronem Norrie otworzy w piątek o godz. 17.00 spotkanie Polska – Wielka Brytania w Grupie Światowej I Pucharu Davisa w Polsat Plus Arenie Gdynia. Po nich na kort wyjdą Olaf Pieczkowski (LOTTO PZT Team/KT Jakubowo Olsztyn) i 54. na świecie Jacob Fearnley. Kiedy mecze? O której godzinie?
Rywalizacja w drugim dniu, w sobotę 13 września, zostanie wznowiona o godzinie 13.00 pojedynkiem w grze podwójnej. W nim zobaczymy duet LOTTO PZT Team Karol Drzewiecki (WKS Grunwald Poznań) i Jana Zielińskiego (CKT Grodzisk Maz.). Po drugiej stronie siatki staną prowadzący w deblowym rankingu Lloyd Glasspool i wicelider tej klasyfikacji Julian Cash.
Puchar Davisa: Polska - Wielka Brytania. Gdzie obejrzeć?
Potem zaplanowany jest pojedynek liderów drużyn: Pieczkowskiego z Norriem, a w piątym meczu spotkać się mają Berkieta i Fearnley.
Ten scenariusz może się jednak zmienić, jeśli po grze podwójnej będzie wynik 3:0 dla którejś z drużyn to wówczas zostanie jeszcze rozegrane jedno spotkanie. Transmisje z Gdyni można będzie oglądać na kanałach Polsat Sport.
Polska - Wielka Brytania. Kiedy mecze? O której godzinie?
piątek, 12 września – start godz. 17.00
Tomasz Berkieta – Cameron Norrie
następnie
Olaf Pieczkowski – Jacob Fearnley
sobota, 13 września – start godz. 13.00
Karol Drzewiecki, Jan Zieliński – Julian Cash, Lloyd Glasspool
następnie
Olaf Pieczkowski – Cameron Norrie
następnie
Tomasz Berkieta – Jacob FearnleyPrzejdź na Polsatsport.pl