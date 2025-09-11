Poznaliśmy pary półfinałowe Memoriału Gołasia

Kibice w Wielkopolsce przyzwyczaili się już do tego, że raz do roku mają możliwość wzięcia udziału w święcie siatkówki, jakim jest XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia. Jest to jedyna okazja aby w najbliższej okolicy Poznania obejrzeć na żywo najlepszych zawodników na świecie – mistrzów świata, Europy czy medalistów Ligi Narodów. Dziś organizatorzy tego wydarzenia ogłosili pary półfinałowe, które wyglądają imponująco. – Jestem dumny, że tradycyjnie najlepszych siatkarzy na świecie przywitają pełne trybuny – mówi burmistrz miasta i gminy Swarzędz Marian Szkudlarek. – W tym roku XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia odbędzie się tuż po mistrzostwach świata. Mam nadzieję, że w Zalasewie będziemy podziwiać medalistów tej imprezy – dodaje. Zanim zawodnicy wybiegną na boisko hali w Szkole Podstawowej nr 2, odbędą się tam warsztaty dla dzieci z powiatu poznańskiego wspierane przez Starostwo Powiatowe oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego.



Ciekawe pary półfinałowe



Pierwszy półfinał zaplanowano na sobotę 18 października na godzinę 14:45. Zmierzą się w nim srebrni medaliści Ligi Mistrzów oraz PlusLigi – Aluron CMC Warta Zawiercie – oraz dziewięciokrotny mistrz Polski – PGE GiEK Skra Bełchatów. Już na samym początku XX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia kibice będą mieli okazję podziwiać swoich ulubionych siatkarzy. Czy Bołądź, Popiwczak, Rusell i Bieniek pokonają Łomacza, Souzę, El Graoui i Wiśniewskiego? Przekonamy się już 18 października.



– XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia odbędzie się tuż przed startem PlusLigi. Niezależnie od wyników meczów półfinałowych mamy gwarancję rozegrania dwóch spotkań z bardzo mocnymi rywalami. To dla nas kluczowe na ostatniej prostej przygotowań do nowego sezonu – mówi Krzysztof Stelmach, trener PGE GiEK Skry Bełchatów.



W drugim półfinale zmierzą się ze sobą trzykrotny zwycięzca Ligi Mistrzów – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz piętnastokrotny mistrz Niemiec – Berlin Recycling Volleys. Reżyserem gry polskiego zespołu będzie w tym sezonie Quinn Isaacson, który po znakomitym sezonie w Norwidze Częstochowa przeniósł się do Kędzierzyna. Trener Andrea Giani ma w swoim składzie do dyspozycji także: Rafała Szymurę, Igora Grobelnego, Szymona Jakubiszaka czy Kamila Rychlickiego. Najlepsza niemiecka drużyna zachowała kluczowych zawodników z poprzedniego sezonu – Rubena Schotta, Moritza Reicherta, Daniela Maleschę czy Nehemiaha Mote. Pierwszym rozgrywającym w tym sezonie ma być reprezentant Finlandii – Fedor Ivanov, który dołączył do drużyny z Berlina z francuskiego Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique. Trudno przewidzieć, która drużyna zwycięży w półfinale XX Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia. Mecz ten zaplanowano na godzinę 17:30.



– Sezon w Niemczech rusza kilka dni po turnieju, także udział w Memoriale Gołasia to dla nas doskonała okazja do zakończenia przygotowań meczami ze znakomitymi polskimi rywalami. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, nie mogę się doczekać przyjazdu do Zalasewa – mówi Joel Banks, trener Berlin Recycling Volleys.



– Już pierwszego dnia naszego turnieju mamy prawdziwe hity, jestem pewna że kibiców czeka wspaniała siatkarska uczta – mówi Anna Sumelka, założycielka Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. – Bardzo dziękuję partnerom i sponsorom, którzy wspierają nas od lat – burmistrzowi Swarzędza, firmom: Agrobex, Stena Recycling, Terravita czy Wuprinż. To dzięki ich zaufaniu możemy organizować naszą imprezę – dodaje.

