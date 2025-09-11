Problemy polskich siatkarzy na Filipinach. "Mam średnie odczucia"

Reprezentacja Polski wyleciała na Filipiny w sobotę 6 września. Najpierw kadrowicze podróżowali z Warszawy do Dubaju. Tam mieli cztery godziny przerwy, po czym wsiedli do kolejnego samolotu, który zabrał ich już bezpośrednio do miejsca docelowego.

Od kilku dni zawodnicy trenują na Filipinach. - Każdego dnia dążymy do tego, żeby nasza gra wyglądała jak najlepiej. Podróż na Filipiny minęła sprawnie. Hotel jest bardzo fajny, jedzenie bardzo dobre, więc organizacyjnie jest bardzo dobrze – powiedział Jan Firlej, cytowany przez stronę internetową Polskiego Związku Piłki Siatkowej.



W tej beczce miodu jest też jednak łyżka dziegciu. Turniej na Filipinach odbywa się w samym środku pory deszczowej w tym kraju. To oznacza rzęsiste opady każdego dnia.



- Pada deszcz, jest bardzo wilgotno, wszędzie w pomieszczeniach jest zimno, więc na razie mam średnie odczucia co do naszego pobytu. Nie przyjechaliśmy jednak tutaj na wakacje, czy żeby rozmawiać o pogodzie, a z konkretnym celem na mistrzostwa świata. Dlatego też nie zwracamy uwagi na rzeczy, które nas mogą rozproszyć i mam nadzieję, że w zdrowiu będziemy przygotowywać się do pierwszego meczu - dodał Norbert Huber.



Drugim problemem są wszechobecne w filipińskich miastach korki. Polscy siatkarze, jadąc na treningi, tracą mnóstwo czasu na przebijanie się przez zatłoczone ulice. Podczas turnieju sprawa będzie jednak rozwiązana - wszystkie drużyny będą eskortowane przez policję.



