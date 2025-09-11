W półfinałach mistrzostw świata w Liverpoolu znalazły się trzy reprezentantki Polski: Julia Szeremeta (57 kg), Aneta Rygielska (60 kg) oraz Agata Kaczmarska (80+ kg).

Rygielska w piątek powalczy o finał kategorii do 60 kg z Chinką Yang Chengyu. Polka w przeszłości zdobywała już srebro mistrzostw Europy 2019 i brąz Igrzysk Europejskich. Jest też kilkukrotną mistrzynią Polski. Rywalka Rygielskiej w 2023 roku zdobyła złoto podczas mistrzostw świata, więc przed Polką trudne zadanie w drodze do wymarzonego finału.



Rygielska - Chengyu. Wynik walki na MŚ w boksie. Kto wygrał?

Jaki był wynik walki Aneta Rygielska - Yang Chengyu na MŚ w boksie? To pytanie zadają sobie fani boksu w naszym kraju. Walka Rygielska - Chengyu odbędzie się 12 września o godzinie 16.15. O werdykcie potyczki poinformujemy od razu po jej zakończeniu. Na naszym portalu dostępna do obejrzenia będzie również cała walka Rygielska - Chengyu.

IM, Polsat Sport