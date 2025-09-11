Siatkarska inauguracja rozgrywek dla gospodarzy. Udany start na zapleczu PlusLigi

Rozpoczęcie pierwszego spotkania zaplecza PlusLigi poprzedziła minuta ciszy ku czci zmarłego Kazimierza Pietrzyka. Zasłużony działacz był prezesem klubu z Kędzierzyna-Koźla w latach 1994–2012.

Od początku meczu rozgrywanego w Jaworznie inicjatywę przejęli goście, którzy utrzymywali bezpieczną przewagę i nie pozwalali podopiecznym trenera Dawida Murka na dogonienie wyniku. Duży wkład punktowy mieli w ten wyczyn skrzydłowi – Karol Rawiak i Tomasz Kryński, którzy punktowali dla swojej drużyny. Niebezpiecznie zrobiło się dopiero w samej końcówce, gdy od stanu 21:24 świdniczanie stracili aż… pięć punktów z rzędu za sprawą duetu Wiktor Mielczarek – Patryk Strzeżek i ostatecznie przegrali całą premierową partię.

W drugim secie oglądaliśmy już znacznie bardziej wyrównaną grę i ponownie wszystko miało się wyjaśnić w samej końcówce. W niej więcej zimnej krwi okazali tym razem goście. Świetnie dysponowanego Mielczarka zatrzymał najpierw Krzysztof Pigłowski, a następnie swojego rozgrywającego wsparli w ataku Rawiak i Kryński. W końcu po bloku zaatakował Dawid Sokołowski i mieliśmy rezultat 1:1.

W trzeciej partii ponownie oglądaliśmy równe spotkanie, w którym żadna drużyna nie chciała odpuścić swojemu rywalowi. Przez większość czasu prowadzili gospodarze, ale punkty seriami potrafili zdobywać również świdniczanie. Ostatnie słowo należało jednak do podopiecznych trenera Dawida Murka, którzy zbliżali się do wygranej w inauguracji sezonu PLS 1. Ligi.

Czwarty - i jak się okazało - ostatni set spotkania nie miał większej historii. Gospodarze całkowicie zdominowali rywala i nie oddawali inicjatywy aż do samego końca. Świdniczanie często się mylili, ale to siatkarze z Jaworzna świetnie wykorzystywali błędy przeciwnika i triumfowali 25:17.

MCKiS Jaworzno - PZL Leonardo Avia Świdnik 3:1 (26:24, 23:25, 25:23, 25:17)

MVP: Wiktor Mielczarek (MCKiS Jaworzno)

PI, Polsat Sport