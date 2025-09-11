Szczęsny nie skorzystał z dnia wolnego od Flicka. Wybrał inaczej

Jak podaje hiszpański Sport, w środę, 10 września, FC Barcelona nie miała treningu drużynowego - Hansi Flick dał swoim podopiecznym dzień wolny, aby mogli się zregenerować przed niedzielnym meczem ligowym.

Jednak nie wszyscy zawodnicy skorzystali z takiej możliwości i wbrew zaleceniom przyszli odbyć indywidualną jednostkę treningową. W ośrodku szkoleniowym pojawił się Wojciech Szczęsny wraz z Andreasem Christensenem. Oprócz nich obecni byli kontuzjowani: Frenkie de Jong i Alejandro Balde. Wszyscy zawodnicy trenowali na siłowni.

Szczęsny w tym sezonie nie jest pierwszym wyborem Hansiego Flicka, jeśli chodzi o pozycję bramkarza. Niemiecki szkoleniowiec od pierwszej kolejki stawia na Joana Garcię, który w lipcu przeszedł z Espanyolu do Blaugrany. Natomiast Polak, mimo iż w poprzednim sezonie był kluczowym punktem w zespole, do krajowych rozgrywek został zarejestrowany dopiero 30 sierpnia, czyli już po dwóch rozegranych rundach La Ligi.

Niemiecki trener w środę również pojawił się w ośrodku. Widział więc na własne oczy piłkarzy, którzy postanowili nie poświęcać czasu na odpoczynek. Z pewnością postawa Polaka została pozytywnie odebrana przez swojego przełożonego i jego sztab, który znany jest z ciężkiej pracy i tego samego oczekuje od swoich zawodników. W ten słuszny sposób polski golkiper stara się odzyskać "jedynkę" w drużynie Barcy. Czy mu się to uda?

Przed zawodnikami "Dumy Katalonii" sesje treningowe w czwartek, piątek i sobotę. Zaś w niedzielę o 21:00 Barcelona podejmie Valencię CF w ramach czwartej kolejki La Ligi. Zeszłoroczny mistrz Hiszpani po trzech kolejkach ma zgromadzonych siedem punktów i plasuje się w górnej części tabeli.

MR, Polsat Sport