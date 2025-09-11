Wszystkie mecze mistrzostw świata siatkarzy od 12 września w Telewizji Polsat.

Tegoroczne mistrzostwa świata siatkarzy to kolejny wielki turniej, który polscy kibice mogą przeżywać wspólnie z obchodzącym swoje 25-lecie Polsatem Sport. Mecze będą rozgrywane w dwóch halach zlokalizowanych na terenie Metropolii Manili. To pierwszy raz gdy turniej tej rangi odbywa się na Filipinach. 32 reprezentacje zostały podzielone na 8 grup liczących po cztery drużyny. Polacy trafili do grupy B, w której zmierzą się kolejno z Rumunią (13 września o 15:20), Katarem (15 września o 15:20) oraz Holandią (17 września o 11:50). Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują do fazy pucharowej. W gronie faworytów do tytułu mistrzów świata są m.in. broniący trofeum Włosi, a także Polacy i Brazylijczycy czyli odpowiednio druga i trzecia drużyna poprzednich mistrzostw oraz Francuzi, a więc aktualni mistrzowie olimpijscy.

Sportowe kanały Polsatu pokażą wszystkie 64 mecze mistrzostw świata siatkarzy

Starcia z udziałem Reprezentacji Polski oglądać można aż na trzech kanałach: w Polsacie Sport 1, w nadającym bez reklam Polsacie Sport Extra 2 oraz w ogólnodostępnym Polsacie. Przez cały czas trwania turnieju kibice mogą liczyć również na rozbudowany program studyjny. Znajdą się w nim unikalne relacje reporterskie Marcina Lepy wprost z Filipin, niuanse taktyczne objaśniane przez trenera Jakuba Bednaruka czy przegląd najświeższych informacji autorstwa Marty Ćwiertniewicz, Pauliny Czarnoty-Bojarskiej i Bożeny Pieczko. W dyskusjach z Jerzym Mielewskim i Adrianem Brzozowskim głos zabiorą czołowi przedstawiciele polskiego środowiska siatkarskiego, w tym medaliści mistrzostw Europy, świata oraz igrzysk olimpijskich. Oprócz Sebastiana Świderskiego czyli wicemistrza świata, a obecnie prezesa PZPS, będą to także m.in. Andrzej Wrona, a więc jeden z najbardziej znanych polskich siatkarzy i złoty medalista mundialu rozegranego w Polsce w 2014 roku oraz Piotr Gruszka i Michał Ruciak czyli mistrzowie Europy.

Polscy siatkarze na Filipinach powalczą o czwarte mistrzostwo świata

Biało-Czerwoni do turnieju w Krainie Tysiąca Wysp przystępują jako wicemistrzowie świata, srebrni medaliści olimpijscy, triumfatorzy tegorocznej Ligi Narodów oraz liderzy rankingu FIVB. To czyni z Polaków jednego z największych faworytów turnieju. Nasi siatkarze znają już smak złota mistrzostw świata, po które sięgali trzykrotnie (1974, 2014, 2018). Przy dwóch ostatnich triumfach oraz innych trofeach zdobytych w XXI wieku, towarzyszyły im głosy Tomasza Swędrowskiego i Wojciecha Drzyzgi. Najlepsza w Polsce para komentatorów siatkarskich obecna jest także na Filipinach i to ten duet skomentuje wszystkie pojedynki z udziałem Biało-Czerwonych oraz mecze fazy medalowej. W czasie tego turnieju przy mikrofonach komentatorskich pracować będą też m.in. nominowany do tegorocznej Telekamery Marek Magiera, Damian Dacewicz, Krzysztof Wanio, Adam Romański, Robert Małolepszy, Maciej Jarosz, Witold Roman czy Ireneusz Mazur.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

Informacja Prasowa