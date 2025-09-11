Fręch - Stefanini na żywo. Relacja live i wynik online

Rozstawiona z "4" Fręch zaczyna zmagania w Meksyku od drugiej rundy. W tym roku Polka broni tytułu - podczas poprzedniej edycji doszła do finału, w którym w dwóch setach pokonała Olivię Gadecki. Zawodniczka z Łodzi niedawno brała udział w US Open, w którym doszła do trzeciej rundy, eliminując z imprezy Talię Gibson oraz Peyton Stearns.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka zdystansowała Świątek. Gigantyczna przewaga

Rywalką 27-latki jest Lucrezia Stefanini. Zajmuje ona aktualnie 148. miejsce w rankingu WTA. W pierwszej rundzie, w rozgrywanym "na raty" (z powodu deszczu) spotkaniu, pokonała Sloane Stephens 6:4, 4:6, 6:1.

Polka i Włoszka do tej pory się ze sobą nie mierzyły. Triumfatorka tej potyczki zmierzy się w kolejnej fazie turnieju z Nikolą Bartunkovą, która pokonała Darję Vidmanovą.

Kto będzie górą w tym pojedynku i awansuje do ćwierćfinału meksykańskiej imprezy?

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Lucrezia Stefanini na Polsatsport.pl

MR, Polsat Sport