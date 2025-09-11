Wysoka porażka polskiego klubu w piłkarskiej LM

Katowiczanki w poprzedniej rundzie grały w miniturnieju w Słowenii, gdzie najpierw wygrały z kazachskim WFC BIIK-Szymkent 2:0, a potem z zespołem gospodarzy ZNK Mura Murska Sobota również 2:0. Twente wygrało takie zawody u siebie, po zwycięstwach nad serbską Crveną Zvezdą 6:0 i islandzkim Breidablik 2:0.

Zwycięzca dwumeczu zagra w fazie ligowej, przegrany wystąpi w pierwszej edycji Pucharu Europy.

Do obecnej edycji LM przystąpiły 74 zespoły z 50 krajów. 12 innych zagra od razu w Pucharze Europy.

Katowiczanki w minionym sezonie wywalczyły swój drugi w historii tytuł mistrza Polski, wieńcząc w ten sposób 10-lecie istnienia sekcji.

GKS Katowice – FC Twente Enschede 0:4 (0:1).

Bramki: 0:1 Sophie Proost (34), 0:2 Alieke Tuin (63), 0:3 Jaimy Ravensbergen (68), 0:4 Jill Roord (90).

GKS: Kinga Seweryn (72. Oliwia Macała) – Klaudia Słowińska (87. Dżesika Jaszek), Marcjanna Zawadzka, Katarzyna Nowak – Julia Włodarczyk, Patrycja Kozarzewska (68. Nicola Brzęczek), Victoria Kalaberova, Jagoda Cyraniak – Klaudia Maciążka, Aleksandra Nieciąg, Patricia Hmirova.

Twente: Diede Lemey – Leonie Vliek, Lieske Carleer, Anna Knol, Alieke Tuin (90+4. Imre van der Vegt) – Danique van Ginkel, Jill Roord, Lynn Groenewegen – Eva Oude Elberink (74. Rose Ivens), Jaimy Ravensbergen, Sophie Proost.

Żółte kartki: GKS – Klaudia Słowińska, Victoria Kalaberova, Dżesika Jaszek; Twente – Leonie Vliek,

Sędzia: Franziska Wildfeuer (Niemcy)

Widzów: 1802.

BS, PAP