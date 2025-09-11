Zaliczył awans o blisko 400 pozycji. Teraz wystąpi w reprezentacji Polski

W 2022 roku Tomasz Berkieta zadebiutował jako junior, w seniorskim tenisie łącząc starty juniorskie z okazjonalnymi seniorskimi. W styczniu tego roku Polak w rankingu ATP zajmował 929 pozycję, ale po niecałych 9 miesiącach plasuje się na 545 miejscu na świecie i po raz kolejny będzie reprezentować Polskę w Pucharze Davisa.



Wśród juniorów Berkieta był szóstą „rakietą” świata, a jednym z jego sukcesów był finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w 2024 roku, choć na niektórych większe wrażenie wywarł jego występ kilka miesięcy wcześniej podczas Australian Open. W wieku 17 lat Polak zaserwował z prędkością 233 km/h co było rekordem nie tylko turnieju chłopców, ale i drugim wynikiem mężczyzn.



Awans Berkiety w rankingu ATP



Warszawianin nie boi się gry z dorosłymi i ma już w swoim dorobku osiem seniorskich finałów - cztery w grze pojedynczej i cztery w grze podwójnej. W słonecznej Italii w Messynie - Polak zdobył swój pierwszy tytuł singlowy pokonując w decydującym meczu faworyta gospodarzy.



„Przeskok z juniorów do seniorów nie jest łatwy. Seniorzy nie oddają żadnej piłki za darmo, a juniorom jednak zdarzają się gorsze momenty w meczu. Teraz muszę być skoncentrowany przez całe spotkanie, ale już się do tego przyzwyczaiłem” - ocenił Berkieta.



Dobra gra i progres 19-latka jest widoczny w rankingu ATP. W najnowszym zestawieniu Berkieta zajmuje już 545. miejsce, a to dopiero początek.



„Rok się jeszcze nie skończył, ale mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z wyników, które osiągnąłem i ufam, że w tym roku ranking będzie jeszcze lepszy. Pozytywnie mnie zaskoczyło jak szybko można poprawić ranking dobrą grą” - mówi Berkieta.



Czas na Puchar Davisa



Dobre wejście w seniorskiego tenisa zaprocentowało powołaniem do reprezentacji Polski na mecz z Wielką Brytanią w Pucharze Davisa. Biało-Czerwoni zmierzą się z Brytyjczykami w ramach meczu Grupy Światowej I już w ten piątek i sobotę w hali Polsat Plus Arena w Gdyni.



„Cały rok czekałem na ten turniej. W młodszych rocznikach było podobnie, gdy czekałem na „drużynówki” europejskie, bo jest to coś wyjątkowego. Tenis jest sportem indywidualnym, a podczas Pucharu Davisa czuć atmosferę zespołu. Dobrze mieć wsparcie od chłopaków, którzy siedzą obok na ławce. Jest to też specjalne i wyjątkowe uczucie reprezentować swój kraj, bo nie robi się tego na co dzień w tej dyscyplinie” - tłumaczy Berkieta.



Kapitan drużyny Mariusz Fyrstenberg powołał Berkietę do seniorskiej reprezentacji jeszcze jako juniora, w 2023 roku. Wówczas 17-letni warszawianin pokonał Xaviera Lawrence’a 6:3, 6:4 w meczu singlowym, a Biało-Czerwoni wygrali 4:0.



„Mam nadzieję, że uda mi się zagrać mecz lub dwa. Nie wiem jeszcze czy będę grał w grze pojedynczej, ale mam nadzieję, że w taki sposób uda mi się pomóc reprezentacji” - powiedział Berkieta.



Pierwszy mecz z Wielką Brytanią już w najbliższy piątek. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 17:00.

Informacja prasowa