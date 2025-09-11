Znamy kadrę Niemiec na mistrzostwa świata siatkarzy

Siatkówka

Selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Niemiec Michał Winiarski podał 14-osobowy skład swojego zespołu na rozpoczynające się w piątek mistrzostwa świata. W kadrze prowadzonej przez polskiego szkoleniowca znalazło się dwóch zawodników klubów PlusLigi - Anton Brehme i Tobias Brand.

fot. Volleyball World
Znamy 14-osobowy skład reprezentacji Niemiec siatkarzy na Mistrzostwa Świata 2025

Brehme od ubiegłego roku jest graczem JSW Jastrzębskiego Węgla, Brand do niedawna grał w PGE Projekcie Warszawa, a w nowym sezonie będzie bronił barw Energi Trefla Gdańsk. W obu można upatrywać liderów niemieckiej drużyny.

 

Liderem numer 1 jest jednak imponujący sportową długowiecznością, 40-letni Georg Grozer, kapitan zespołu Winiarskiego i jedyny jego gracz, który ma w dorobku medal mistrzostw świata. W 2014 roku na turnieju rozgrywanym w Polsce wywalczył z reprezentacją Niemiec brąz.

 

W fazie grupowej siatkarskiego mundialu Niemcy zagrają w grupie E, która wydaje się być tą najbardziej wyrównaną. Pozostałe ekipy, które będą w niej rywalizować, to Słowenia, Bułgaria i Chile. Drużyna polskiego szkoleniowca zacznie zmagania na MŚ w sobotę, od meczu z Bułgarią (początek o godzinie 11:30 polskiego czasu).

 

- Nasza grupa jest naprawdę trudna. Bułgaria zrobiła ogromny progres i ma młody, silny zespół. Słowenia to faworyt, ale my wielokrotnie udowodniliśmy, że potrafimy się przeciwstawić każdemu przeciwnikowi. Teraz liczy się dla nas tylko pierwsze spotkanie z drużyną Bułgarii - powiedział Winiarski, cytowany przez oficjalną stronę internetową niemieckiej federacji (volleyball-verband.de).

 

W swoim drugim meczu w grupie E Niemcy zmierzą się z Chile (w poniedziałek 15 września, początek o 7:30 polskiego czasu), a na koniec fazy grupowej zagrają ze Słowenią (w środę 17 września, 15:00).

 

Poprzednią edycję mistrzostw świata, rozegraną w 2022 roku reprezentacja Niemiec zakończyła na 15. miejscu.

 

Tegoroczny siatkarski mundial odbędzie się w dniach 12-28 września na Filipinach.

 

Kadra Niemiec na Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025:

 

Rozgrywający: Jan Zimmermann, Eric Burggraf

Atakujący: Georg Grozer, Filip John

Przyjmujący: Moritz Reichert, Tim Peter, Erik Rohrs, Tobias Brand, Theo Mohwinkel

Środkowi: Anton Brehme, Florian Krage, Simon Torwie, Tobias Krick

Libero: Leonard Graven

GW, Polsat Sport
