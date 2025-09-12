70-lecie Totalizatora Sportowego. "To największy sponsor polskiego sportu"

Totalizator Sportowy powstał w 1955 roku. To polskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się grami liczbowymi i loteriami pieniężnymi. Jest organizatorem loterii Lotto. W tym roku obchodzi 70-lecie istnienia. Z taj okazji w Zamku Królewskim w Warszawie w piątek 12 września odbyła się specjalna uroczystość.

- To jest największy sponsor polskiego sportu. Bez Totalizatora Sportowego nie byłoby infrastruktury sportowej, bo jest miliard dwieście milionów rocznie na budowę orlików, stadionów, sal gimnastycznych, ale też wsparcia sportu powszechnego, szczególnie dzieci i młodzieży. Te lata to jest ponad osiemnaście miliardów. Polska nie wyglądałaby tak jak wygląda, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, gdyby nie wsparcie Totalizatora - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport, Minister Sportu i Turystyki, Jakub Rutnicki.

Warto podkreślić, że nadzór właścicielski nad Totalizatorem Sportowym sprawuje Ministerstwo Aktywów Państwowych, a jego jedynym udziałowcem jest Skarb Państwa.

