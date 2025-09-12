Bardzo zacięte starcie! Tak Szeremeta zapewniła sobie finał MŚ [CAŁA WALKA]

Początek pojedynku należał do rywalki, która zaskoczyła Polkę mocnym lewym sierpowym, jednak 22-latka szybko odzyskała kontrolę nad walką. Pierwsza runda zakończyła się efektownym prawym krzyżowym Szeremety, co przyniosło jej zwycięstwo u czterech sędziów.

Druga odsłona była pokazem bokserskiej precyzji Polki. W półdystansie dwukrotnie trafiła prawym sierpowym, narzuciła własne tempo i kontrolowała wymiany. Sędziowie ocenili rundę korzystnie dla wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża - ponownie czterech wskazało jej przewagę, jeden ocenił odsłonę dla rywalki Szeremety. Taki przebieg sprawił, że Kolumbijka praktycznie mogła myśleć o odwróceniu losów walki tylko przez nokaut.

Trzecia runda była w pełni defensywna ze strony Szeremety. Starała się ona utrzymać przewagę i minimalizować ryzyko, pozwalając rywalce na chwilowe inicjatywy. Choć przegrała tę odsłonę, nie wpłynęło to na końcowy rezultat. Po ostatnim gongu werdykt był jasny - trzech sędziów wskazało zwycięstwo Julki, a dwóch przyznało tę walkę Kolumbijce, co ostatecznie zapewniło Polce awans do finału w kategorii do 57 kg.

Tam 22-letnia wicemistrzyni olimpijska z Paryża zmierzy się z reprezentantką Indii - Jaismine Jaismine.

Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza [CAŁA WALKA]

ŁO, Polsat Sport