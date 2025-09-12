Betclic 1 Liga: GKS Tychy - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo

GKS Tychy - Polonia Bytom to spotkanie dziewiątej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Polonia Bytom na Polsatsport.pl.

GKS po ośmiu rozegranych meczach ma zgromadzonych 11 punktów. Podopieczni Artura Skowronka w tym sezonie triumfowali trzykrotnie: z Miedzią Legnica, Polonią Warszawa i Puszczą Niepołomice. W poprzedniej kolejce tyszanie ulegli Śląskowi Wrocław 1:2, a wcześniej przegrali ze Stalą Mielec 0:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny hit transferowy w Ekstraklasie! Jagiellonia ze wzmocnieniem

 

Z kolei Polonia ma o dwa "oczka" więcej i plasuje się w górnej części tabeli. Zespół z Bytomia od trzech meczów jest niepokonany. W ostatnim spotkaniu piłkarze Łukasza Tomczyka pokonali Wieczystą Kraków, która dotąd nie przegrała żadnego starcia w obecnych rozgrywkach na zapleczu Ekstraklasy.  

 

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

MR, Polsat Sport
