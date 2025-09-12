Droga Anety Rygielskiej do finału MŚ. Tak Polka zapewniła sobie największy sukces w karierze (WIDEO)
Aneta Rygielska kapitalnie spisuje się podczas mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Zobacz, w jakim stylu Polka wywalczyła awans do finału MŚ 2025.
Aneta Rygielska - Sanju Sanju. Walka z MŚ 2025
Aneta Rygielska - Jajaira Gonzalez. Walka na MŚ 2025
Aneta Rygielska - Ayaka Taguchi. Walka na MŚ 2025
Aneta Rygielska - Chengyu Yang. Walka z MŚ 2025
Przypomnijmy - w piątek Rygielska pokonała Chinkę Yang Chengyu, triumfując po niezwykle zaciętej walce niejednogłośną decyzją sędziów. Tym samym Polka zapewniła sobie co najmniej srebrny medal mistrzostw świata w Liverpoolu w kategorii do 60 kilogramów. Zanim zwyciężyła starcie z Chengyu, musiała wygrać wcześniejsze walki.
ZOBACZ TAKŻE: Rygielska - Santos. Kiedy finał MŚ w boksie? O której godzinie?
Za Rygielską cztery niesamowite starcia. Polka pokonała kolejno Sanju Sanju, Jajairę Gonzalez, Ayakę Tahuachi i właśnie Chengyu, meldując się tym samym w wielkim finale mistrzowskiej imprezy.
Walki Rygielskiej podczas MŚ w boksie:
Najpierw Rygielska awansowała do drugiej rundy. Wygrała z Sanju Sanju:
Następnie awansowała do ćwierćfinału. Wygrała z Jajairą Gonzalez:
W ćwierćfinale pokonała decyzją sędziów Ayakę Tagauchi i awansowała do półfinału:
W półfinale pokonała decyzją sędziów Yang Chengyu i awansowała do finału:
Kolejna walka: Finał z Rebecą Santos (14.09, około 14:00)
Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport i na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl