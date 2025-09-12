Droga Anety Rygielskiej do finału MŚ. Tak Polka zapewniła sobie największy sukces w karierze (WIDEO)

Przypomnijmy - w piątek Rygielska pokonała Chinkę Yang Chengyu, triumfując po niezwykle zaciętej walce niejednogłośną decyzją sędziów. Tym samym Polka zapewniła sobie co najmniej srebrny medal mistrzostw świata w Liverpoolu w kategorii do 60 kilogramów. Zanim zwyciężyła starcie z Chengyu, musiała wygrać wcześniejsze walki.

Za Rygielską cztery niesamowite starcia. Polka pokonała kolejno Sanju Sanju, Jajairę Gonzalez, Ayakę Tahuachi i właśnie Chengyu, meldując się tym samym w wielkim finale mistrzowskiej imprezy.

Walki Rygielskiej podczas MŚ w boksie:

Najpierw Rygielska awansowała do drugiej rundy. Wygrała z Sanju Sanju:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Następnie awansowała do ćwierćfinału. Wygrała z Jajairą Gonzalez:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W ćwierćfinale pokonała decyzją sędziów Ayakę Tagauchi i awansowała do półfinału:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W półfinale pokonała decyzją sędziów Yang Chengyu i awansowała do finału:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Kolejna walka: Finał z Rebecą Santos (14.09, około 14:00)

BS, Polsat Sport