Droga Anety Rygielskiej do finału MŚ. Tak Polka zapewniła sobie największy sukces w karierze (WIDEO)

Sporty walki

Aneta Rygielska kapitalnie spisuje się podczas mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Zobacz, w jakim stylu Polka wywalczyła awans do finału MŚ 2025.

fot. Polsat Sport
Aneta Rygielska

Przypomnijmy - w piątek Rygielska pokonała Chinkę Yang Chengyu, triumfując po niezwykle zaciętej walce niejednogłośną decyzją sędziów. Tym samym Polka zapewniła sobie co najmniej srebrny medal mistrzostw świata w Liverpoolu w kategorii do 60 kilogramów. Zanim zwyciężyła starcie z Chengyu, musiała wygrać wcześniejsze walki.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rygielska - Santos. Kiedy finał MŚ w boksie? O której godzinie?

 

Za Rygielską cztery niesamowite starcia. Polka pokonała kolejno Sanju Sanju, Jajairę Gonzalez, Ayakę Tahuachi i właśnie Chengyu, meldując się tym samym w wielkim finale mistrzowskiej imprezy.

Walki Rygielskiej podczas MŚ w boksie:

Najpierw Rygielska awansowała do drugiej rundy. Wygrała z Sanju Sanju:

 

Następnie awansowała do ćwierćfinału. Wygrała z Jajairą Gonzalez:

 

W ćwierćfinale pokonała decyzją sędziów Ayakę Tagauchi i awansowała do półfinału:

 

W półfinale pokonała decyzją sędziów Yang Chengyu i awansowała do finału:

 

Kolejna walka: Finał z Rebecą Santos (14.09, około 14:00)

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport i na Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport
ANETA RYGIELSKABOKSSPORTY WALKI
