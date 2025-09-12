Droga Julii Szeremety do finału MŚ. Tak Polka zapewniła sobie wielki sukces (WIDEO)
Julia Szeremeta kapitalnie spisuje się podczas mistrzostw świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu. Zobacz, w jakim stylu Polka wywalczyła awans do finału MŚ 2025.
Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza. Walka z MŚ 2025
Julia Szeremeta - Karina Ibragimova. Walka na MŚ 2025
Julia Szeremeta - Yan Cai. Walka z MŚ 2025
Przypomnijmy - w piątek Szeremeta pokonała Kolumbijkę Valerię Arboledę Mendozę, triumfując po niezwykle zaciętej walce niejednogłośną decyzją sędziów. Tym samym Polka zapewniła sobie co najmniej srebrny medal mistrzostw świata w Liverpoolu w kategorii do 57 kilogramów. Zanim zwyciężyła starcie z Arboledą, musiała wygrać wcześniejsze walki.
Za Szeremetą trzy niesamowite starcia. Polka pokonała kolejno Yan Cai, Karinę Ibragimovą i właśnie Arboledę, meldując się tym samym w wielkim finale mistrzowskiej imprezy.
O złoto zmierzy się z Jaismine Jaismine z Indii.
Walki Szeremety podczas MŚ w boksie:
Najpierw Szeremeta awansowała do ćwierćfinału. Wygrała z Yan Cai:
Następnie pokonała Karinę Ibragimovą i awansowała do półfinału:
W półfinale pokonała decyzją sędziów Valerię Arboledę Mendozę:
