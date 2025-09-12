Siatkarski mundial rozpoczęty! Porażka gospodarzy w pierwszym meczu

Gospodarze mistrzostw świata rozpoczęli to spotkanie bardzo nerwowo, wyraźnie zjadła ich debiutancka trema. Doświadczeni Tunezyjczycy grali spokojne, wygrali dziesięć kolejnych akcji i prowadzili 12:1! Jedyny punkt Filipiny zdobyły po błędzie rywali... W dalszej części seta Filipińczycy nieco ochłonęli, zaczęli punktować, ale Tunezja utrzymywała wyraźną przewagę i spokojnie zmierzała po wygraną. W ostatniej akcji seta Khaled Ben Slimene zaskoczył rywali kiwką (13:25).

Początek drugiej odsłony był bardziej wyrównany od poprzedniej (4:5), ale siatkarze z Tunezji szybko odskoczyli na kilka punktów (5:10, 6:13) i znów mieli sytuację pod kontrolą. Lepiej prezentowali się w ofensywie, wykorzystywali też błędy własne rywali. Jeden z nich zakończył drugą partię (17:25).

Siatkarze z Filipin udanie otworzyli trzeciego seta - dwa asy posłał Bryan Bagunas i gospodarze prowadzili 6:4. Gospodarze nie odpuszczali i toczyli wyrównaną walkę z rywalami (9:9, 14:14). Tunezja uzyskała przewagę (14:17), ale w końcówce Filipiny odrobiły straty. Skutecznie grał Bagunas - jeden z jego ataków dał wyrównanie (21:21) i wywołał szaleństwo na trybunach hali w Pasay. Kluczowe akcje padły jednak łupem Tunezyjczyków. Piłkę meczową wywalczył mocnym atakiem Oussama Ben Romdhane, a po chwili dobry serwis i Khaled Ben Slimene zamknął mecz, wykorzystując przechodzącą piłkę (23:25).

Najwięcej punktów: Bryan Bagunas (23) – Filipiny; Oussama Ben Romdhane (17) – Tunezja. Tunezyjczycy mieli przewagę w ataku, lepiej punktowali blokiem (3–10); gospodarze próbowali zaskoczyć rywali zagrywką (5–2). Filipińczycy popełnili 19 błędów, przy zaledwie dziewięciu Tunezyjczyków.

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. W turnieju występują 32 reprezentacje podzielone na osiem grup po cztery drużyny w każdej. Drugie spotkanie pierwszej kolejki grupy A Iran – Egipt zostanie rozegrane w niedzielę 14 września. W drugiej serii spotkań Iran zmierzy się z Tunezją, a Filipiny z Egiptem.

Filipiny – Tunezja 0:3 (13:25, 17:25, 23:25)

Filipiny: Marck Jesus Espejo, Ave Joshua Retamar, Lloyd Josafat, Rwenzmel Taguibolos, Leo Ordiales, Bryan Bagunas – Josh Ybanez (libero) oraz Louie Ramirez, Jade Alex Disquitado, Michaelo Buddin. Trener: Angiolino Frigoni.

Tunezja: Ahmed Kadhi, Elyes Karamosli, Khaled Ben Slimene, Ali Bongui, Oussama Ben Romdhane, Selim Mbareki – Taieb Korbosli (libero). Trener: Camillo Placi.

Sędziowie: Wojciech Maroszek (Polska) – Ismail Fahad Mohamed (Katar).

