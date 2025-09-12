Grom Challenge 2025: Gdzie? Kiedy? Gdzie obejrzeć?
W sobotę 13 września odbędzie się tegoroczna edycja ekstremalnego biegu terenowego Grom Challenge. Zawody nawiązują do tradycji legendarnej Selekcji, czyli prób, jakim poddawani są kandydaci na żołnierzy wojsk specjalnych. Kanały Polsat Sport już po raz siódmy przeprowadzą transmisję z tego wyjątkowego wydarzenia, odbywającego się na poligonie, na którym zrodziła się najsłynniejsza jednostka wojskowa w Polsce.
Tradycyjnie bieg Grom Challenge odbywa się we wrześniu, a w roku jego trzynastej edycji jedyna słuszna data tych zawodów to 13 września. Zbieżność nie jest przypadkowa, bowiem w ocenie twórcy Jednostki Wojskowej Grom - generała Sławomira Petelickiego - oraz zdaniem jej żołnierzy, liczba powszechnie uważana za pechową w istocie przynosi szczęście. Trzynastka łączy się z Gromem nie tylko symbolicznie, ale także historycznie. Jednostka została sformowana 13 lipca 1990 roku, a pierwsza edycja Grom Challenge odbyła się w 2013 roku. Nic więc dziwnego, że 13. edycja Grom Challenge zapowiadana jest jako najlepsza z dotychczasowych i wszyscy z optymizmem czekają na kolejne wyzwania, jakie stawia poligon w Czerwonym Borze.
Ekstremalny bieg terenowy Grom Challenge w sobotę w kanałach Polsat Sport
Transmisja z 13. edycji terenowego biegu Grom Challenge wystartuje w sobotę 13 września o godzinie 9:00 w Polsacie Sport Fight i na Polsatsport.pl. Druga część kilkugodzinnych zawodów od 14:30, oprócz portalu internetowego, dostępna będzie też w Polsacie Sport 3. Widzowie będą mogli z bliska śledzić postępy uczestników na trasie biegowej, podczas wymagających konkurencji sprawnościowych oraz w trakcie prób wzorowanych na wojskowym szkoleniu, takich jak strzelanie, brodzenie, czołganie czy medycyna pola walki.
Na kilkudziesięciokilometrowej trasie biegu obecni będą reporterzy Polsatu Sport, Marcin Wiciński oraz Igor Marczak. W punkcie startu/mety przez cały czas pracować będzie natomiast Aleksandra Szutenberg. W rozmowach z nią, tajniki funkcjonowania wojsk specjalnych oraz unikalną historię JW Grom przybliżą organizujący zawody byli żołnierze tej jednostki, w tym m.in. autor znanej serii książek - Paweł „Naval” Mateńczuk.
Grom Challenge niczym Selekcja do wojsk specjalnych
Bieg terenowy Grom Challenge nawiązuje wprost do legendarnej Selekcji, czyli jednego z elementów procesu naboru do wojsk specjalnych. W zawodach obok żołnierzy czy pracowników służb mundurowych, udział mogą wziąć też cywile. Dwuosobowe zespoły podawane są próbie fizycznej, obfitującej w skomplikowane zadania dodatkowe. Aby ukończyć Grom Challenge, nie wystarczy tylko pokonać kilkudziesięciokilometrową trasę. Uczestnicy poddawani są próbom sprawnościowym, intelektualnym oraz czynnikom stresogennym. Wszystko po to, by przetestować odporność, wytrzymałość i wolę przetrwania w warunkach zbliżonych do tych, w jakich działać muszą żołnierze wojsk specjalnych.
Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.Przejdź na Polsatsport.pl