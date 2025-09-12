Grom Challenge 2025: Gdzie? Kiedy? Gdzie obejrzeć?

Tradycyjnie bieg Grom Challenge odbywa się we wrześniu, a w roku jego trzynastej edycji jedyna słuszna data tych zawodów to 13 września. Zbieżność nie jest przypadkowa, bowiem w ocenie twórcy Jednostki Wojskowej Grom - generała Sławomira Petelickiego - oraz zdaniem jej żołnierzy, liczba powszechnie uważana za pechową w istocie przynosi szczęście. Trzynastka łączy się z Gromem nie tylko symbolicznie, ale także historycznie. Jednostka została sformowana 13 lipca 1990 roku, a pierwsza edycja Grom Challenge odbyła się w 2013 roku. Nic więc dziwnego, że 13. edycja Grom Challenge zapowiadana jest jako najlepsza z dotychczasowych i wszyscy z optymizmem czekają na kolejne wyzwania, jakie stawia poligon w Czerwonym Borze.

Ekstremalny bieg terenowy Grom Challenge w sobotę w kanałach Polsat Sport

Transmisja z 13. edycji terenowego biegu Grom Challenge wystartuje w sobotę 13 września o godzinie 9:00 w Polsacie Sport Fight i na Polsatsport.pl. Druga część kilkugodzinnych zawodów od 14:30, oprócz portalu internetowego, dostępna będzie też w Polsacie Sport 3. Widzowie będą mogli z bliska śledzić postępy uczestników na trasie biegowej, podczas wymagających konkurencji sprawnościowych oraz w trakcie prób wzorowanych na wojskowym szkoleniu, takich jak strzelanie, brodzenie, czołganie czy medycyna pola walki.

Na kilkudziesięciokilometrowej trasie biegu obecni będą reporterzy Polsatu Sport, Marcin Wiciński oraz Igor Marczak. W punkcie startu/mety przez cały czas pracować będzie natomiast Aleksandra Szutenberg. W rozmowach z nią, tajniki funkcjonowania wojsk specjalnych oraz unikalną historię JW Grom przybliżą organizujący zawody byli żołnierze tej jednostki, w tym m.in. autor znanej serii książek - Paweł „Naval” Mateńczuk.

Grom Challenge niczym Selekcja do wojsk specjalnych

Bieg terenowy Grom Challenge nawiązuje wprost do legendarnej Selekcji, czyli jednego z elementów procesu naboru do wojsk specjalnych. W zawodach obok żołnierzy czy pracowników służb mundurowych, udział mogą wziąć też cywile. Dwuosobowe zespoły podawane są próbie fizycznej, obfitującej w skomplikowane zadania dodatkowe. Aby ukończyć Grom Challenge, nie wystarczy tylko pokonać kilkudziesięciokilometrową trasę. Uczestnicy poddawani są próbom sprawnościowym, intelektualnym oraz czynnikom stresogennym. Wszystko po to, by przetestować odporność, wytrzymałość i wolę przetrwania w warunkach zbliżonych do tych, w jakich działać muszą żołnierze wojsk specjalnych.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja prasowa