Przed nami XIII edycja biegu ekstremalnego GROM Challenge. Jak zawodnicy poradzą sobie z tegoroczną trasą? Transmisja GROM Challenge - Siła i Honor 2025 w sobotę (13 września) w Polsacie Sport Fight, Polsacie Sport 3 oraz online w Polsat Box Go i na portalu Polsatsport.pl.

GROM Challenge - Siła i Honor 2025. Transmisja TV i stream online
Fot. Polsat Sport
Tegoroczny GROM Challenge będzie już XIII edycją wyjątkowego biegu

GROM Challenge to wyjątkowy bieg terenowy - jedyny, który organizują byli operatorzy JW GROM i który odbywa się na terenie byłego poligonu JW. 2305. Wydarzenie, organizowane od 2013 roku, cieszy się coraz większą popularnością, a chętnych na sprawdzenie się z arcytrudną trasą przybywa.

 

Nie jest to jednak bieg dla każdego. Dwuosobowe zespoły mierzą się z najeżoną przeszkodami trasą, która sprawdza granice nie tylko fizycznej wytrzymałości i odporności. Dość powiedzieć, że bardzo podobne trasy pokonywali w ramach przygotowań do misji sami operatorzy JW GROM. O taryfie ulgowej nie może być więc mowy!

 

Jak zawodnicy poradzą sobie z tegoroczną trasą? Transmisja GROM Challenge - Siła i Honor 2025 w sobotę (13 września) od godziny 9.00 w Polsacie Sport Fight i od 14.30 w Polsacie Sport 3 oraz od godziny 9.00 online w Polsat Box Go i na portalu Polsatsport.pl.

