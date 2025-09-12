Handball Arena - 12.09. Transmisja TV i stream online

Przed nami drugi w sezonie odcinek magazynu "Handball Arena", w którym gościć będziemy Dawida Nilssona (ostatnio był asystentem Xaviego Sabate w Orlen Wiśle Płock) oraz Krzysztofa Tylutkiego, który po 15 latach gry w Superlidze zakończył sportową karierę.



Główne tematy:



- podsumowanie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów z udziałem klubów z Płocka i Kielc

- podsumowanie wydarzeń ostatnich dni w ORLEN Superlidze i ORLEN Superlidze kobiet

- zakończenie kariery przez Krzysztofa Tylutkiego

- zapowiedź meczu towarzyskiego piłkarek ręcznych - Polska - Serbia, który zostanie rozegrany 20 września w Gnieźnie

Premiera Handball Arena w piątek 12 września o godzinie 23.00 w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Cały odcinek będzie można obejrzeć również na kanale YouTube Polsatu Sport.

