Handball Arena - 12.09. Transmisja TV i stream online
Czas na drugi w tym sezonie odcinek "Handball Arena". Nie zabraknie w nim analizy ostatnich wydarzeń w polskiej piłće ręcznej. Premiera Handball Arena w piątek 12 września w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.
Przed nami drugi w sezonie odcinek magazynu "Handball Arena", w którym gościć będziemy Dawida Nilssona (ostatnio był asystentem Xaviego Sabate w Orlen Wiśle Płock) oraz Krzysztofa Tylutkiego, który po 15 latach gry w Superlidze zakończył sportową karierę.
Główne tematy:
- podsumowanie pierwszej kolejki Ligi Mistrzów z udziałem klubów z Płocka i Kielc
- podsumowanie wydarzeń ostatnich dni w ORLEN Superlidze i ORLEN Superlidze kobiet
- zakończenie kariery przez Krzysztofa Tylutkiego
- zapowiedź meczu towarzyskiego piłkarek ręcznych - Polska - Serbia, który zostanie rozegrany 20 września w Gnieźnie
Premiera Handball Arena w piątek 12 września o godzinie 23.00 w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Cały odcinek będzie można obejrzeć również na kanale YouTube Polsatu Sport.Przejdź na Polsatsport.pl