Holandia w cieniu problemów, Polska z wielkimi ambicjami. Mecz, który może ustawić grupę

Słabsza gra i ostatnie miejsce w Lidze Narodów



Za reprezentacją Holandii fatalna kampania w rozgrywkach Ligi Narodów. Zespół wyraźnie odstawał od reszty stawki – na 12 spotkań wygrał tylko raz i spadł z hukiem do niższych rozgrywek. To spore zaskoczenie, bo w ostatnich latach drużyna regularnie rywalizowała na tym poziomie. Tym razem była jedynie dostarczycielem punktów, kończąc z dorobkiem zaledwie pięciu oczek.

Oznacza to, że w przyszłym sezonie Holendrzy zagrają w Lidze Europejskiej i powalczą o szybki powrót do Ligi Narodów. To najlepiej pokazuje, że ekipa Oranje zmaga się z poważnymi problemami.

Absencja lidera reprezentacji Holandii



Na domiar złego w zespole Holandii na mistrzostwach świata 2025 zabraknie Nimira Abdel-Aziza. To absolutny lider reprezentacji Oranje. Zrezygnował jednak z udziału w turnieju mistrzowskim, poświęcając się karierze klubowej.

W mediach pojawiły się informacje o tym, że znakomity Holender trenuje już z tureckim Ziraatem Bankasi Ankara i nie będzie do dyspozycji selekcjonera Joela Banksa na Filipinach. To ogromne osłabienie i dodatkowa przewaga biało-czerwonych. Bez Abdel-Aziza drużyna Oranje wydaje się znacznie łatwiejszym rywalem.

Historia jednoznacznie wskazuje na Polaków



Historyczne wyniki jednoznacznie wskazują na to, że to Polacy są faworytami do zwycięstwa w trzecim meczu grupy B. Biało-czerwoni wygrali już 12 meczów z rzędu z Holendrami. Ostatnia porażka miała miejsce w 2003 roku. Na przestrzeni dwóch ostatnich dekad zespoły te diametralnie się zmieniły. Polacy są światowym potentatem, a Holendrzy europejskim kopciuszkiem.

Ostatni pojedynek miał miejsce w czerwcu tego roku w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Tam Polacy pewnie wygrali 3:1, choć nieoczekiwanie stracili seta. Kibice liczą na to, że 17 września obędzie się bez takiej "wpadki" i wygrana z Oranje przypieczętuje pierwsze miejsce naszych siatkarzy w grupie i pewny awans do fazy pucharowej mistrzostw świata.

Wyraźna przewaga w rankingu FIVB



Na Filipinach dojdzie do starcia lidera rankingu FIVB z drużyną zajmującą dopiero 19. miejsce. To najlepiej pokazuje, jaka różnica dzieli obie reprezentacje. Polacy od lat walczą o najwyższe cele i sięgają po medale najważniejszych imprez. Holendrzy cieszą się z samego udziału, choć przy sprzyjających okolicznościach mogą powalczyć o drugą lokatę w grupie. Trudno jednak oczekiwać, by zagrozili biało-czerwonym.

Mecze mistrzostw świata 2025 w siatkówce mężczyzn transmitowane będą na antenach sportowych Polsatu. Spotkania odbywać się będą w godzinach porannych i popołudniowych czasu polskiego ze względu na sporą różnicę czasu. Mecz Polska - Holandia odbędzie się 17 września (środa, godzina 12.00).

