Jaki będzie wyjściowy skład Polaków w MŚ siatkarzy? Nikola Grbić uchylił rąbka tajemnicy

Polscy siatkarze już od kilku dni przebywają na Filipinach. Przygotowują się do zmagań w mistrzostwach świata, które rozpoczną 13 września.

– Potrzebowaliśmy kilku dni, by przyzwyczaić się do zmiany strefy czasowej, ale z każdym dniem wyglądamy coraz lepiej. Faza grupowa będzie dla nas dobrym testem, zakończeniem przygotowań do fazy pucharowej – powiedział Nikola Grbić.

– Po raz pierwszy miałem tylko jedną godzinę treningu w hali meczowej, zwykle jest to półtorej godziny. W tym turnieju jest bardzo dużo zespołów, dlatego jest trudno zorganizować taki trening i nie mają te hale zaplecza na rozgrzewkę. To jest też problem, ale przygotowaliśmy się, zaadoptowaliśmy i myślę, że naprawdę dobrze wykorzystaliśmy tę godzinę – przyznał trener.

Kadra reprezentacji Polski na mistrzostwa świata siatkarzy Zobacz galerię

– Te trzydzieści minut, czy godzina więcej nie zmieni nic. To jest duża hala, wiele razy w takich graliśmy i myślę, że będziemy gotowi na trzy grupowe spotkania w tej hali – stwierdził.

Polacy w MŚ siatkarzy 2024 rywalizują w grupie B w Quezon City. W swoim pierwszym spotkaniu zmierzą się z reprezentacją Rumunii. Kolejnymi rywalami będą Katar (15 września) oraz Holandia (17 września). W jakim składzie zagra reprezentacja Polski w tych spotkaniach?

– Każdy musi zagrać, każdy musi być na boisku. To bardzo ważne, bo kilku zawodników jest pierwszy raz na mistrzostwach świata i myślę, że powinni poczuć, jak to jest - jaka jest atmosfera, jak to wygląda z perspektywy boiska. Wszyscy będą mieli okazję się zaprezentować – zaznaczył selekcjoner reprezentacji Polski.

– Najtrudniejszym przeciwnikiem w grupie będzie Holandia, z którą gramy ostatni mecz. Dlatego myślę, że w dwóch pierwszych spotkaniach będziemy miksować, próbować zawodników, dawać im okazję do gry. Z Holandią zagramy najlepszym składem i postaramy się wygrać za trzy punkty – dodał trener Grbić.

Cała rozmowa Marcina Lepy z Nikolą Grbiciem w materiale wideo:

RM, Polsat Sport