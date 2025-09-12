Kaczmarska w finale MŚ w boksie! Kiedy walka? O której godzinie finał?
Agata Kaczmarska w finale mistrzostw świata w boksie olimpijskim w kategorii powyżej 80 kilogramów! Rywalką Polki w finale będzie Nupur Nupur. Kiedy finał Kaczmarskiej? O której godzinie Kaczmarska - Nupur w finale MŚ 2025?
W półfinale Kaczmarska zmierzyła się z Jeldaną Talipową z Kazachstanu. Polka w swoim stylu zaprezentowała niezwykle efektowny boks i decyzją sędziów pokonała półfinałową przeciwniczkę.
Klasyfikacja medalowa MŚ w boksie 2025. Ile medali zdobyła Polska?
Finałową rywalkę Kaczmarskiej wyłonił wcześniejszy pojedynek sesji wieczornej MŚ w boksie, jeśli chodzi o piątkowy turniej w Liverpoolu. Jak się okazało, Kaczmarska w finale mistrzostw świata zmierzy się z Nupur Nupur z Indii.
Kaczmarska w finale MŚ w boksie. Kiedy walka Kaczmarska - Nupur? O której godzinie?
Kiedy finał Kaczmarskiej w mistrzostwach świata w boksie 2025? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani pięściarstwa. Kaczmarska w finale zawalczy w sobotę 13 września. Godzina walki Kaczmarskiej w finale to 22.00 polskiego czasu.
Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl