Kaczmarska w finale MŚ w boksie! Kiedy walka? O której godzinie finał?

Sporty walki

Agata Kaczmarska w finale mistrzostw świata w boksie olimpijskim w kategorii powyżej 80 kilogramów! Rywalką Polki w finale będzie Nupur Nupur. Kiedy finał Kaczmarskiej? O której godzinie Kaczmarska - Nupur w finale MŚ 2025?

fot. Polsat Sport
Agata Kaczmarska

W półfinale Kaczmarska zmierzyła się z Jeldaną Talipową z Kazachstanu. Polka w swoim stylu zaprezentowała niezwykle efektowny boks i decyzją sędziów pokonała półfinałową przeciwniczkę.

 

Klasyfikacja medalowa MŚ w boksie 2025. Ile medali zdobyła Polska?

 

Finałową rywalkę Kaczmarskiej wyłonił wcześniejszy pojedynek sesji wieczornej MŚ w boksie, jeśli chodzi o piątkowy turniej w Liverpoolu. Jak się okazało, Kaczmarska w finale mistrzostw świata zmierzy się z Nupur Nupur z Indii.

Kaczmarska w finale MŚ w boksie. Kiedy walka Kaczmarska - Nupur? O której godzinie?

Kiedy finał Kaczmarskiej w mistrzostwach świata w boksie 2025? To pytanie z pewnością zadają sobie wszyscy fani pięściarstwa. Kaczmarska w finale zawalczy w sobotę 13 września. Godzina walki Kaczmarskiej w finale to 22.00 polskiego czasu.

 

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport Extra i na Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport
AGATA KACZMARSKABOKSSPORTY WALKI
