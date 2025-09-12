Po raz pierwszy w historii MŚ odbywają się pod auspicjami World Boxing, która jako jedyna światowa federacja w tej dyscyplinie uznawana jest przez MKOl.

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim. Plan transmisji. Gdzie obejrzeć?

Nowe władze dla kobiet wprowadziły obowiązkowe testy płci. Z tego powodu na starcie w M&S Bank Arena zabrakło mistrzyń olimpijskich z Paryża, Algierki Imane Khelif i Tajwanki Lin Yu-ting. Pierwsza nie chciała przejść badań, druga, która w olimpijskim finale pokonała Julię Szeremetę, podobno im się poddała, ale nie otrzymała odpowiedzi od organizatorów.

Mistrzostwa odbywają się w 20 kategoriach wagowych - po 10 męskich i kobiecych.

Klasyfikacja medalowa MŚ w boksie 2025. Ile medali zdobyła Polska?

Z racji tego, że Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Agata Kaczmarska wywalczyły awans do półfinałów, zapewniły Polsce trzy medale podczas mistrzostw świata 2025 w boksie olimpijskim. Awans do półfinału na imprezie pięściarskiej oznacza bowiem gwarancję co najmniej brązowego medalu.

Jak się okazało, w piątek Rygielska wywalczyła awans do wielkiego finału, zapewniając sobie co najmniej srebrny medal MŚ.

BS, Polsat Sport