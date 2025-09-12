Koseccy wyliczają swoje sukcesy. Kto ma bogatsze CV?

W kolejnym wydaniu programu "Kosa na Kosę" duet Jakub Kosecki i Roman Kosecki zaczęli wspominać swoje piłkarskie sukcesy. Który z nich może pochwalić się bogatszym CV? Sami oceńcie!

Przy okazji rozmowy na temat transferów w PKO BP Ekstraklasie, młodszy z klanów Koseckich zasugerował, że z większym powodzeniem reprezentował barwy Legii Warszawa.

 

- (…) Ja z większym powodzeniem grałem w Legii - trzy mistrzostwa i trzy Puchary Polski, więc... - rzekł.

 

To oczywiście musiało spotkać się z ripostą seniora.

 

- A Superpuchar zdobyłeś? Ja zdobyłem Superpuchar i Puchar Turcji, zdobyłem Superpuchar i Puchar w Stanach Zjednoczonych, do tego mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Trzeba grać o wszystko! - podkreślił.

 

Kto zatem może pochwalić się większymi sukcesami? Postanowiliśmy zerknąć w ich dorobek, a kibice sami ocenią, kto miał bogatszą pod tym względem karierę.

 

ZOBACZ TAKŻE: Syn Ronaldinho podpisał kontrakt. Będzie grał w Championship

 

35-letni Jakub Kosecki faktycznie może pochwalić się aż trzema mistrzostwami Polski, które zdobył z Legią, a do tego dorzucił aż trzy krajowe puchary. W jego dorobku brakuje jednak wspomnianego Superpucharu. Nie udało mu się zdobyć żadnego trofeum w zagranicznym klubie.

 

Z kolei 59-letni Roman Kosecki, mimo że w jego dorobku brakuje mistrzostwa Polski, zdobył z Legią dwa Puchary Polski oraz dorzucił Superpuchar Polski. Do tego starszy z rodu Koseckich miał o wiele bardziej udaną karierę zagraniczną. W jego CV widnieją takie kluby jak Galatasaray, Osasuna i przede wszystkim Atletico Madryt. Z tureckim gigantem zdobył puchar i Superpuchar kraju. Z powodzeniem występował również w Stanach Zjednoczonych, gdzie sięgnął po mistrzostwo i puchar.

 

Obaj piłkarze występowali również w reprezentacji Polski. Jakub Kosecki wystąpił w pięciu spotkaniach, w których raz zapisał się na liście strzelców. Z kolei Roman Kosecki zagrał w 69 meczach i zdobył 19 bramek. Był również kapitanem Biało-Czerwonych.

 

Więcej w załączonym materiale wideo.

 

