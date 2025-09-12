Kolejny Magazyn Olimpijski zdominuje siatkówka. W pierwszej części podsumujemy mistrzostwa świata kobiet w Tajlandii, gdzie reprezentacja Polski przegrała w ćwierćfinale z Włoszkami 0:3 i zakończyła rywalizację na siódmym miejscu. W drugiej zapowiemy zaś rozpoczęty już mundial mężczyzn na Filipinach, dokąd reprezentacja Polski poleciała po czwarty medal z rzędu i piąty w ostatnich sześciu edycjach turnieju.



Gościem Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będzie ekspert Polsatu Sport - Jakub Bednaruk, a do naszej rozmowy dołączą była kapitan reprezentacji Polski, olimpijka i brązowa medalistka VNL 2024 - Joanna Wołosz oraz mistrz świata i mistrz olimpijski - Ryszard Bosek. W programie posłuchamy też pierwszej wypowiedzi Nikoli Grbicia nagranej w Quezon City przez naszego specjalnego wysłannika - Marcina Lepę.



Na koniec zajrzymy do Łodzi, która gościła XXXI Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych. Czy doczekamy się następców Piotra Liska i Anastazji Kuś?



Transmisja Magazynu Olimpijskiego w sobotę w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.