Fręch - Bartunkova na żywo. Relacja live i wynik online tenis Guadalajara

Magdalena Fręch - Nikola Bartunkova to ćwierćfinał turnieju WTA w Guadalajarze. Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Nikola Bartunkova na Polsatsport.pl.

Magdalena Fręch rywalizuje w tym tygodniu w turnieju rangi WTA 500 w Guadalajarze. Polka broni w Meksyku tytułu. Przed rokiem okazała się najlepsza, osiągając swój największy sukces w karierze.

 

W tym sezonie 30. w rankingu Fręch została w Guadalajarze rozstawiona z numerem 4. Dzięki temu w pierwszej rundzie nie musiała wychodzić na kort - miała wolny los.

 

Na etapie drugiej fazy Polka mierzyła się z Lucrezią Stefanini. Mimo że spotkanie liczyło dwie partie, nie było łatwą przeprawą dla łodzianki.

 

Fręch jest tym samym już w ćwierćfinale. O awans do najlepszej czwórki meksykańskiej imprezy walczy z 228. w światowym zestawieniu Nikolą Bartunkovą.

 

19-letnia Czeszka w głównej drabince ma za sobą dwa pojedynki. Pokonała odpowiednio bez straty seta Włoszkę Nicole Fossę Huergo i swoją rodaczkę Darję Vidmanova.

 

Dla Fręch i Bartunkovej jest to pierwsza bezpośrednia potyczka.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Nikola Bartunkova na Polsatsport.pl.

