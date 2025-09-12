Grand Prix Katalonii zakończyło się drugim w tym sezonie zwycięstwem Alexa Márqueza. Wygrana na torze Balaton Park pozwoliła Hiszpanowi na zmniejszenie przewagi Marca Márqueza do 182 punktów. Kierowca nie ma zamiaru jednak spocząć na laurach i w San Marino spróbuje po raz kolejny zbliżyć się do swojego brata.

Oglądaj Grand Prix San Marino na żywo w Polsacie Sport Premium 2, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

Polsat Sport