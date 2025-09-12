MŚ siatkarzy 2025. Składy wszystkich drużyn. Kto zagra w turnieju?
W mistrzostwach świata siatkarzy wystąpią 32 reprezentacje. Kto powalczy o medale MŚ Filipiny 2025? Którzy siatkarze zostali powołani na turniej? Kto zagra w reprezentacji Polski? Jak wyglądają kadry poszczególnych drużyn? Składy oraz trenerzy wszystkich reprezentacji na MŚ siatkarzy 2025 w załączonej galerii zdjęć.
Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w dniach 12–28 września na Filipinach. Rywalizacja toczy się w dwóch lokalizacjach - Quezon City i Pasay. Po raz pierwszy w historii w siatkarskich MŚ występują aż 32 drużyny. Trenerzy każdej z reprezentacji do kadry na tę imprezę mogli powołać po czternastu zawodników.
Uczestniczące w turnieju zespoły podzielono na osiem grup, po cztery drużyny w każdej. Po dwie najlepsze ekipy awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Kadry wszystkich reprezentacji na MŚ siatkarzy 2025 w galerii zdjęć:
