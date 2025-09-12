MŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w dniach 12 września - 28 września na Filipinach.

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Polscy siatkarze rywalizują w grupie B - z reprezentacjami Holandii, Kataru i Rumunii.

Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.

Wyniki i skróty meczów MŚ siatkarzy 2025:

12 września

12:00 Filipiny - Tunezja

