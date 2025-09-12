MŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów

Siatkówka

Trwają MŚ siatkarzy 2025 na Filipinach. Zobacz wyniki i skróty meczów mistrzostw świata w siatkówce 2025. Kto wygrał mecze? Jakie są wyniki?

MŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów
fot. Cyfrasport
MŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów

Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w dniach 12 września -  28 września na Filipinach.

 

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

 

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Polscy siatkarze rywalizują w grupie B - z reprezentacjami Holandii, Kataru i Rumunii.

 

Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.

Wyniki i skróty meczów MŚ siatkarzy 2025:

12 września

 

12:00 Filipiny - Tunezja

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Fornal: Głęboko wierzę w to, że kiedy trener Grbić idzie do pokoju, uśmiecha się z moich żartów
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 