MŚ siatkarzy 2025. Wyniki i skróty meczów
Trwają MŚ siatkarzy 2025 na Filipinach. Zobacz wyniki i skróty meczów mistrzostw świata w siatkówce 2025. Kto wygrał mecze? Jakie są wyniki?
Mistrzostwa świata siatkarzy 2025 są rozgrywane w dniach 12 września - 28 września na Filipinach.
MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?
W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.
Polscy siatkarze rywalizują w grupie B - z reprezentacjami Holandii, Kataru i Rumunii.
Transmisje meczów siatkarskich mistrzostw świata 2025 na sportowych antenach Polsatu.
Wyniki i skróty meczów MŚ siatkarzy 2025:
12 września
