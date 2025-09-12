Nastolatek z Polski postraszył faworyta!

Polscy tenisiści przegrywają w Gdyni 0:2 z Wielką Brytanią po pierwszym dniu meczu Pucharu Davisa Grupy Światowej I. Tomasz Berkieta uległ 6:7 (9-11), 4:6 Cameronowi Norriemu, a następnie Olaf Pieczkowski - Arthurowi Fery’emu 4:6, 2:6. W sobotę dokończenie rywalizacji.

fot. PAP
Cameron Norrie wygrał z Tomaszem Berkietą.

Drużyny rywalizują na twardym korcie Polsat Plus Areny Gdynia. W polskim zespole zabrakło najwyżej notowanych zawodników, kontuzjowanych Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka oraz chorego Maksa Kaśnikowskiego.

 

Zwycięzca tego meczu awansuje do 1. rundy kwalifikacji do finałowego turnieju z udziałem ośmiu teamów.

 

W sobotę o godz. 13 w grze podwójnej Karol Drzewiecki i Jan Zieliński spotkają się z prowadzącym w deblowej klasyfikacji ATP Lloydem Glasspoolem i jej wiceliderem Julianem Cashem. Brytyjczycy to triumfatorzy tegorocznego wielkoszlemowego Wimbledonu.

 

Mecz zakończą pojedynki singlistów: Pieczkowskiego z Norriem i Berkiety z Ferym.

 

Transmisja meczu Polska - Wielka Brytania 13 września od 13:00 w Polsacie Sport 1, a od 14:00 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

 

