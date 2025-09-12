Nastolatek z Polski postraszył faworyta!

Drużyny rywalizują na twardym korcie Polsat Plus Areny Gdynia. W polskim zespole zabrakło najwyżej notowanych zawodników, kontuzjowanych Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka oraz chorego Maksa Kaśnikowskiego.

Zwycięzca tego meczu awansuje do 1. rundy kwalifikacji do finałowego turnieju z udziałem ośmiu teamów.

W sobotę o godz. 13 w grze podwójnej Karol Drzewiecki i Jan Zieliński spotkają się z prowadzącym w deblowej klasyfikacji ATP Lloydem Glasspoolem i jej wiceliderem Julianem Cashem. Brytyjczycy to triumfatorzy tegorocznego wielkoszlemowego Wimbledonu.

Mecz zakończą pojedynki singlistów: Pieczkowskiego z Norriem i Berkiety z Ferym.

Transmisja meczu Polska - Wielka Brytania 13 września od 13:00 w Polsacie Sport 1, a od 14:00 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

BS, PAP