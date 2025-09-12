Niecodzienne sceny w Szczecinie! Awans po 40 sekundach gry

Cały mecz pomiędzy tymi zawodnikami trwał ponad dwie godziny i 40 minut. Tyle tylko, że w czwartkowy wieczór został przerwany przy stanie 6:3, 4:6, 6:5 i 40:15 dla Tirante.

Wtedy nad Szczecinem rozszalała się burza i spadł ulewny deszcz. Supervisor turnieju podjął decyzję o przerwaniu pojedynku. Gdy okazało się, że warunki pogodowe nie pozwolą na dogranie meczu w tym samym dniu, przeniesiono go na piątek. Podawającym był Słowak. Argentyńczyk z kolei był o punkt od zwycięstwa i awansu do ćwierćfinału.

Dokończenie meczu zaplanowano na godz. 13 w piątek, ale ponownie deszcz umożliwił grę o tej porze. Zawodnicy w pełnej gotowości czekali, by wyjść na kort kolejną godzinę. W końcu udało się dokończyć spotkanie. Słowak postawił na agresywne akcje przy siatce - przy pierwszym meczbolu przyniosło to spodziewany przez niego efekt, ale kolejna akcja nie przyniosła mu powodzenia. Tirante minął go skutecznym forhendem po prostej zdobywając punkt na wagę awansu do ćwierćfinału.

32-letni Kovalik to triumfator szczecińskiego challengera z 2019 roku. W tegorocznej edycji musiał przebijać się do turnieju głównego przez eliminacje, gdyż plasuje się dopiero w szóstej setce rankingu ATP.

Z kolei Tirante debiutuje na szczecińskich kortach i od razu jest rozstawiony z numerem drugim. Obecnie klasyfikowany jest na 116. miejscu rankingu ATP. Niemal cały 2024 rok spędził w Top100. W tym sezonie wygrał challengera w Cordobie, był w finale w Trieście oraz półfinale w Poznaniu. Przed miesiącem w Cancun pewnie ograł Stana Wawrinkę (6:3, 6:3), wcześniej na turnieju ATP 1000 w Miami stoczył zażarty pojedynek z Denisem Shapovalovem. Kanadyjczyk zwyciężył wówczas 6:3, 6:7 (1:7), 7:6 (7:3).





Transmisja ćwierćfinałów, półfinałów i finału turnieju Invest in Szczecin Open na sportowych antenach Polsatu.

PAP