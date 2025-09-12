Niespodzianka w Poznaniu! Domowa porażka Lecha
Lech Poznań przegrał z Zagłębiem Lubin w piątkowym meczu PKO BP Ekstraklasy. Goście wygrali 2:1.
Zagłębie wyszło na prowadzenie już w siódmej minucie meczu. Pięknym trafieniem popisał się Aleks Ławniczak.
Szybko do remisu doprowadził jednak Filip Jagiełło, były pomocnik Zagłębia. Do przerwy było 1:1.
Choć po przerwie Lech miał przewagę, drugie trafienie zanotowali goście. Na listę strzelców wpisał się napastnik Michalis Kossidis, który zameldował się na boisku w drugiej połowie gry.
Jak się okazało, trafienie rezerwowego Zagłębia zapewniło ekipie prowadzonej przez Leszka Ojrzyńskiego trzy punkty po niespodziewanej wygranej w Poznaniu.
Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin 1:2 (1:1).
Bramki: 0:1 Aleks Ławniczak (7), 1:1 Filip Jagiełło (18), 1:2 Michalis Kossidis (72).
Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak, Antonio Milic, Joao Moutinho - Taofeek Ismaheel (78. Yannick Agnero), Antoni Kozubal (64. Gisli Thordarson), Pablo Rodriguez (64. Luis Palma), Filip Jagiełło, Leo Bengtsson (82. Kornel Lisman) - Mikael Ishak (64. Bryan Fiabema).
KGHM Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Josip Corluka (79. Igor Orlikowski), Michał Nalepa, Aleks Ławniczak, Luka Lucic - Jakub Sypek (46. Marcel Reguła), Damian Dąbrowski, Adam Radwański (85. Roman Jakuba), Filip Kocaba, Kajetan Szmyt (79. Mateusz Wdowiak) - Leonardo Rocha (57. Michalis Kossidis).
Żółte kartki - Lech Poznań: Joao Moutinho, Taofeek Ismaheel, Luis Palma. KGHM Zagłębie Lubin: Jakub Sypek, Filip Kocaba, Michalis Kossidis.
Sędzia: Damian Kos (Gdańsk).
Widzów: 24 618.