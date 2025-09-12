Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Rozgrywki siatkarskiej pierwszej ligi będą podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym".

Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

W sobotę ekipa z Będzina podejmie zespół ze Spały. Jaki będzie wynik?

Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.55.

