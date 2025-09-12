Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała to sobotnie spotkanie siatkarskiej PLS 1. Ligi. Transmisja online na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go.

Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
fot. Cyfrasport
Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Rozgrywki siatkarskiej pierwszej ligi będą podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym".

 

Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.

 

W sobotę ekipa z Będzina podejmie zespół ze Spały. Jaki będzie wynik?

 

Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.55.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLS 1 LIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Filipiny - Tunezja. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 