Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała to sobotnie spotkanie siatkarskiej PLS 1. Ligi. Transmisja online na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go.
Rozgrywki siatkarskiej pierwszej ligi będą podzielone na dwie części. W fazie zasadniczej zostaną rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym".
Drużyny, które zajmą w tabeli miejsca 1–8 zagrają w play-off. Zespoły, które które po zakończeniu fazy zasadniczej zajmą w tabeli dwie ostatnie pozycje (z wyłączeniem drużyny SMS PZPS Spała), spadną z PLS 1. Ligi.
W sobotę ekipa z Będzina podejmie zespół ze Spały. Jaki będzie wynik?
Transmisja meczu Nowak-Mosty MKS Będzin - SMS PZPS Spała na Polsatsport.pl oraz w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.55.Przejdź na Polsatsport.pl
