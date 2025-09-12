Padło pytanie o Lewandowskiego w "Milionerach"! Jak poradził sobie uczestnik?

Od września bieżącego roku na antenie Polsatu emitowany jest uwielbiany przez Polaków teleturniej - "Milionerzy". Jak sama nazwa wskazuje, stawką jest milion złotych. Program prowadzi dobrze znany publiczności Hubert Urbański.

W czwartkowym odcinku gracz dotarł do pytania za 15 000 zł, które dotyczyło Roberta Lewandowskiego - kapitana reprezentacji Polski i napastnika Barcelony. Brzmiało ono następująco: "W barwach którego klubu Robert Lewandowski zdobył mistrzostwo Polski?". Do wyboru uczestnik miał Legię Warszawa, Lech Poznań, Górnik Zabrze oraz Jagiellonię Białystok.

Gracz wiedział, o jaki klub chodzi. Z pewnością siebie wskazał drużynę "Kolejorza", co było poprawną odpowiedzią.

Gorzej poszło uczestnikowi w kolejnym pytaniu, które dotyczyło anatomii. Niestety, nie zaznaczył on poprawnej opcji i zmuszony był zakończyć rozgrywkę, a do gry weszła kolejna zawodniczka, która zaszła zdecydowanie dalej, odpadając na pytaniu za 125 00 zł. Jednak nie odeszła z pustymi rękoma. Dzięki nowej formule zgarnęła gwarantowane 50 000 zł.

Transmisja "Milionerów" w Polsacie od poniedziałku do czwartku o godz. 19:55.

MR, Polsat Sport