Lechia zdołała już odrobić pięć ujemnych punktów, które nałożyła na zespół Komisja Ligi. Jednak podopieczni Johna Carvera są na ostatnim miejscu i tracą do kolejnego trzy punkty. W poprzedniej kolejce gdańszczanie ulegli Jagielloni Białystok 0:2.

Z kolei GKS znajduje się tuż nad strefą spadkową. Katowiczanie mają na koncie siedem "oczek" po dwóch zwycięstwach i remisie. Piłkarze Rafała Góraka w ostatnim spotkaniu bardzo dobrze się zaprezentowali, pokonując 3:2 Radomiaka Radom. Bramki dla zespołu ze Śląska zdobyli Arkadiusz Jędrych, Bartosz Nowak i Marcin Wasielewski.

W zeszłym sezonie drużyny mierzyły się dwukrotnie. Oba mecze wygrał GKS.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 18:00.

MR, Polsat Sport