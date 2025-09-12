Polacy w doskonałych humorach przed MŚ

Jako pierwsze z polskiej kadry na płycie areny mistrzostw pojawiły się skaczące w dal Anna Matuszewicz i Nikola Horowska. To pierwsza taka sytuacja w historii, że Polska ma w tej konkurencji dwie reprezentantki w MŚ. Obie w świetnych nastrojach robiły sobie sesję zdjęciową na obiekcie, zapoznawały się z rozbiegiem i wykonywały krótkie przebieżki.

- Stadion jest duży, wręcz olbrzymi, robi ogromne wrażenie. Trybuny też są ogromne, ale całość jest zabudowana. Wydaje mi się, że nie będzie przez to w zasadzie wiało. Dla mnie to dobrze, bo wiatr w twarz mnie nieco prześladuje - powiedziała PAP Matuszewicz.

W ekipie sądzą, że do awansu do finału w tej konkurencji potrzebne będą skoki na poziomie rekordów życiowych obu Polek, czyli ok. 6,70 m.

W dobrym nastroju na tokijski obiekt wrócił też pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek. To w Tokio cztery lata temu przełamał olimpijską klątwę i zdobył brązowy medal.

- Ze startów w Azji mam same dobre wspomnienia, bo zdobyłem medal - tutaj - w Tokio, a także byłem mistrzem świata w Pekinie w 2015 roku. Nigdy nie miałem problemów z aklimatyzacją, a im jestem starszy, tym temperatura bardziej mi pomaga niż przeszkadza - podkreślił w rozmowie z PAP młociarz.

Fajdek jednoznacznie wskazał, że chce oddawać w Tokio rzuty powyżej 80 metrów i włączyć się do walki o medale.

- Przyleciałem prosto z Polski, bo nigdy w Azji nie miałem problemów ze snem czy strefą czasową. Nie integruję się za bardzo z kadrą, bo nie chcę złapać żadnego wirusa. Będę więc przed startem izolował się raczej w pokoju - przyznał.

Na głównej arenie mistrzostw trenowali także polscy maratończycy i halowa mistrzyni Europy w biegu na 800 m Anna Wielgosz. Wielkim zainteresowaniem dziennikarzy cieszyły się polskie sztafety. W końcu to mikst 4×400 m ma w sobotę dobrze otworzyć dla Polski mistrzostwa, stanąć na podium i nawiązać do mistrzostwa olimpijskiego z 2021 roku.

- Ten stadion jest bardzo piękny. Na pewno będzie się tu bardzo fajnie biegać. Jest trochę gorąco, wiadomo, jak to w Japonii o tej porze roku - oceniła najmłodsza w polskiej kadrze Anastazja Kuś.

Przyznała, że treningi pokazują wzrost formy z dnia na dzień.

- Zrobiłam bardzo dobre jednostki treningowe w Zao Bodairze na obozie, więc nie mogę się doczekać już mistrzostw - skwitowała Kuś.

Mistrz olimpijski z Tokio Kajetan Duszyński powiedział, że z dużymi emocjami wrócił na tokijski stadion.

- Tamten moment z igrzysk 2021 roku, gdy zostałem mistrzem olimpijskim, nadał rytm mojej karierze. Każde miejsce stąd pamiętam, to wszystko wraca. Cztery razy dane było mi tu biegać na igrzyskach, a dziś czuję pewną klamrę - powiedział Duszyński.

Skład mikstu nie został oficjalnie ogłoszony, ale z rozgrzewki na stadionie wynikało, że najszybsza Polka na 400 m, Natalia Bukowiecka, pobiegnie w tej konkurencji. Najpewniej w wieczornym finale, o ile koledzy rano przejdą eliminacje. Biało-Czerwoni wystartują w łatwiejszej serii i prawdopodobnie pobiegną w zestawieniu: Kajetan Duszyński, Aleksandra Formella, Maksymilian Szwed i Justyna Święty-Ersetic. W finale będzie można dokonać jednej zmiany. Sama Bukowiecka nie chciała w piątek rozmawiać z dziennikarzami.

W polskiej ekipie dużo mówi się o dobrej formie chodziarzy. To oni zaprezentują się jako pierwsi w sobotę już o godzinie 0:30 polskiego czasu. Katarzyna Zdziebło ma być w formie nie gorszej niż w trakcie mistrzostw świata w Eugene, gdzie w 2022 roku zdobyła dwa srebrne medale. Nie bez szans na walkę o wysokie miejsce - w TOP 8 - jest także Maher Ben Hlima. Pochodzący z Tunezji reprezentant Polski bardzo poprawił swoje czasy w tym sezonie i chce nawiązać skuteczną walkę ze światową czołówką.